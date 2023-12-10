Тоттенхэм – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 декабря в 18:30 проходит матч 16-го тура АПЛ, в котором встречаются Тоттенхэм и Ньюкасл.

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Тоттенхэм занимает 5-ю позицию (27 очков), а Ньюкасл находится на 7-м месте (26 баллов).

Турнирная таблица АПЛ

Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы