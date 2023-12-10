Англия10 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:54
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Тоттенхэм – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 декабря в 18:30 матч 16-го тура Английской Премьер-лиги
10 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:54
171
0
10 декабря в 18:30 проходит матч 16-го тура АПЛ, в котором встречаются Тоттенхэм и Ньюкасл.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тоттенхэм занимает 5-ю позицию (27 очков), а Ньюкасл находится на 7-м месте (26 баллов).
Турнирная таблица АПЛ
Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы
Up the Spurs! 🤍 pic.twitter.com/pjXELKRANz— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 10, 2023
HOWAY THE LADS! ✊#TOTNEW // #NUFC pic.twitter.com/XrtRHNouJm— Newcastle United FC (@NUFC) December 10, 2023
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дестини Удоджи (Тоттенхэм).
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