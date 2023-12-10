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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
10.12.2023 18:30 – 59 2 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:54
171
0

Тоттенхэм – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 декабря в 18:30 матч 16-го тура Английской Премьер-лиги

10 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:54
171
0
Тоттенхэм – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря в 18:30 проходит матч 16-го тура АПЛ, в котором встречаются Тоттенхэм и Ньюкасл.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тоттенхэм занимает 5-ю позицию (27 очков), а Ньюкасл находится на 7-м месте (26 баллов).

Турнирная таблица АПЛ

Тоттенхэм – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дестини Удоджи (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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