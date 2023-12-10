Тоттенхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

10 декабря на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Ньюкаслом». Поединок начнется в 17:30 по европейскому времени.

«Тоттенхэм»

Клуб устроил поневоле некие «американские горки» своими результатами в нынешнем сезоне. Сначала «шпоры» смогли приятно удивить всех своих болельщиков мощным стартом, пусть и подпорченные быстрым вылетом из Кубка Лиги. Но кто тогда на это обращал внимания, если после 10 туров АПЛ было 8 побед, 26 очков и единоличное первое место? Но к началу декабря было потеряно даже позицию в топ-4 дивизиона, из-за серии поражений. Переломным вышел провал с «Челси», где, доигрывая вдевятером, «Хотспурс» уступили 1-4. Потом подопечные Постекоглу уступили безвольно «Вулверхэмптону», 1-2. Были надежды, что пауза на игры сборных поможет. Но и после этого уступили и «Астон Вилле». Казалось бы, потом спад преодолели, ведь удалось вырвать ничью с самим «Манчестер Сити». Вот только в четверг, открыв счет, в итоге дома проиграли «Вест Хэму».

«Ньюкасл»

Команда в этом сезоне получили первый опыт выступлений в еврокубках за 2 десятилетия. И сразу в Лиге чемпионов - прошлый сезон закончили на четвертой позиции в АПЛ. Да, там не все получалось, и сами англичане проигрывали «Боруссии» и дома, и в Дортмунде, и судьи, поставив пенальти на 90+ минуте, не дали победить ПСЖ во Франции. В итоге следующий поединок, с «Миланом», будет решающим. Но при этом и на внутренней арене Эдди Хау не дает спуску своим подопечным. «Сороки» в Кубке Лиги успели выбить и «Сити», и «Манчестер Юнайтед». Недавно с МЮ справились и в рамках АПЛ за счет гола Гордона, вытеснив его из зоны еврокубков... И, возможно, недооценили «Эвертон», уступив тому разгромно в прошлом туре.

Статистика личных встреч

У «Тоттенхэма» было 5 матчей без поражений. Но в прошлом сезоне оба матч были выиграны «Ньюкаслом», в том числе и 6-1.

Прогноз

Букмекерские конторы пока что все-таки отдают преимущество «шпорам». Но гости стабильнее, поэтому стоит подумать о ставке на то, что они тут не проиграют (коэффициент - 1,76).