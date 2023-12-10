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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
10.12.2023 18:30 – FT 4 : 1
Ньюкасл
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Англия
10 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 10 декабря 2023, 21:51
205
0

Тоттенхэм – Ньюкасл – 4:1. Дубль Ришарлисона. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ

10 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 10 декабря 2023, 21:51
205
0
Тоттенхэм – Ньюкасл – 4:1. Дубль Ришарлисона. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1.

У шпор дублем отметился Ришарлисон, еще по голу забили Дестини Удоджи и Сон Хын Мин. Для гостей на 90+1-й минуте гол престижа провел Жоэлинтон.

«Тоттенхэм» прервал неудачную серию из 5 матчей без побед и вышел на 5-е место (30 очков). «Ньюкасл» имеет 26 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 10 декабря

Тоттенхэм – Ньюкасл – 4:1

Голы: Удоджи, 26, Ришарлисон, 38, 60, Сон Хын Мин, 85 (пен) – Жоэлинтон, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дестини Удоджи (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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