В матче 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1.

У шпор дублем отметился Ришарлисон, еще по голу забили Дестини Удоджи и Сон Хын Мин. Для гостей на 90+1-й минуте гол престижа провел Жоэлинтон.

«Тоттенхэм» прервал неудачную серию из 5 матчей без побед и вышел на 5-е место (30 очков). «Ньюкасл» имеет 26 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 10 декабря

Тоттенхэм – Ньюкасл – 4:1

Голы: Удоджи, 26, Ришарлисон, 38, 60, Сон Хын Мин, 85 (пен) – Жоэлинтон, 90+1

Видеообзор матча