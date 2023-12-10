Тоттенхэм – Ньюкасл – 4:1. Дубль Ришарлисона. Видео голов и обзор матча
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В матче 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1.
У шпор дублем отметился Ришарлисон, еще по голу забили Дестини Удоджи и Сон Хын Мин. Для гостей на 90+1-й минуте гол престижа провел Жоэлинтон.
«Тоттенхэм» прервал неудачную серию из 5 матчей без побед и вышел на 5-е место (30 очков). «Ньюкасл» имеет 26 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Английская Премьер-лига. 16-й тур, 10 декабря
Тоттенхэм – Ньюкасл – 4:1
Голы: Удоджи, 26, Ришарлисон, 38, 60, Сон Хын Мин, 85 (пен) – Жоэлинтон, 90+1
Видеообзор матча
События матча
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