Трагедия произошла во время матча 16-го тура Ла Лиги между командами «Гранада» и «Атлетик» Бильбао.

Причина стала смерть одного из болельщиков Гранады на трибунах.

Игра прервана на 17-й мин при счете 0:1 и будет доиграна в другой день.

Единственный гол для гостей забил Иньяки Уильямс на 6-й минуте.

ФОТО. Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена