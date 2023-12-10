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Чемпионат Испании
Гранада
10.12.2023 17:15 – Матч прерван, 39’ 0 : 1
Атлетик Бильбао
Игра остановлена на 17-й минуте из-за смерти фаната и будет доиграна в другой день
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Испания
10 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:57
7957
2

Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена

Игра прервана на 17-й мин из-за смерти фаната и будет доиграна в другой день

10 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:57
7957
2
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Getty Images/Global Images Ukraine

Трагедия произошла во время матча 16-го тура Ла Лиги между командами «Гранада» и «Атлетик» Бильбао.

Причина стала смерть одного из болельщиков Гранады на трибунах.

Игра прервана на 17-й мин при счете 0:1 и будет доиграна в другой день.

Единственный гол для гостей забил Иньяки Уильямс на 6-й минуте.

ФОТО. Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик Бильбао Гранада прерванные матчи фанаты болельщики Иньяки Уильямс смерть
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
кого то из пожилых наверное сердце прихватило... трагедия, все европейские СМИ будут писать
тут каждый день молодые хлопцы гибнут, от многих и хоронить нечего.
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+7
v.s0312
Не повод останавливать матч!
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