10.12.2023 17:15 – Матч прерван, 39’ 0 : 1
Игра остановлена на 17-й минуте из-за смерти фаната и будет доиграна в другой день
Испания10 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:57
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2
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Игра прервана на 17-й мин из-за смерти фаната и будет доиграна в другой день
10 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 19:57
7957
2
Трагедия произошла во время матча 16-го тура Ла Лиги между командами «Гранада» и «Атлетик» Бильбао.
Причина стала смерть одного из болельщиков Гранады на трибунах.
Игра прервана на 17-й мин при счете 0:1 и будет доиграна в другой день.
Единственный гол для гостей забил Иньяки Уильямс на 6-й минуте.
ФОТО. Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
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тут каждый день молодые хлопцы гибнут, от многих и хоронить нечего.