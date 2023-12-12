Ла Лига. Атлетик потерял очки в матче с Гранадой

В понедельник, 11 декабря двумя матчами завершился 16-й тур Ла Лиги. «Атлетик» Бильбао на выезде потерял очки в матче с аутсайдером, «Гранадой» – ничья 1:1. Поединок между «Райо Вальекано» и «Сельтой» завершился нулевой ничьей.

Отметим, что «Гранада» и «Атлетик» доигрывали матч, который был остановлен в воскресенье на 17-й минуте из-за смерти болельщика.

Ла Лига. 16-й тур

Гранада – Атлетик – 1:1

Голы: Руис де Галаррета 55 (автогол) – Иньяки Вильямс 6

Райо Вальекано – Сельта – 0:0

Вчера «Жирона» на выезде обыграла «Барселону» со счетом 4:2.

Турнирная таблица Ла Лиги