Ла Лига. Атлетик потерял очки в матче с Гранадой
Завершился 16-й тур чемпионата Испании
В понедельник, 11 декабря двумя матчами завершился 16-й тур Ла Лиги. «Атлетик» Бильбао на выезде потерял очки в матче с аутсайдером, «Гранадой» – ничья 1:1. Поединок между «Райо Вальекано» и «Сельтой» завершился нулевой ничьей.
Отметим, что «Гранада» и «Атлетик» доигрывали матч, который был остановлен в воскресенье на 17-й минуте из-за смерти болельщика.
Ла Лига. 16-й тур
Гранада – Атлетик – 1:1
Голы: Руис де Галаррета 55 (автогол) – Иньяки Вильямс 6
Райо Вальекано – Сельта – 0:0
Вчера «Жирона» на выезде обыграла «Барселону» со счетом 4:2.
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