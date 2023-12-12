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Чемпионат Испании
Гранада
11.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
Атлетик Бильбао
10 декабря игра остановлена на 17-й минуте из-за смерти фаната, доигрывание – 11 декабря в 22:00
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Испания
12 декабря 2023, 00:06 | Обновлено 12 декабря 2023, 00:12
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Ла Лига. Атлетик потерял очки в матче с Гранадой

Завершился 16-й тур чемпионата Испании

12 декабря 2023, 00:06 | Обновлено 12 декабря 2023, 00:12
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0
Ла Лига. Атлетик потерял очки в матче с Гранадой
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 11 декабря двумя матчами завершился 16-й тур Ла Лиги. «Атлетик» Бильбао на выезде потерял очки в матче с аутсайдером, «Гранадой» – ничья 1:1. Поединок между «Райо Вальекано» и «Сельтой» завершился нулевой ничьей.

Отметим, что «Гранада» и «Атлетик» доигрывали матч, который был остановлен в воскресенье на 17-й минуте из-за смерти болельщика.

Ла Лига. 16-й тур

Гранада – Атлетик – 1:1
Голы: Руис де Галаррета 55 (автогол) – Иньяки Вильямс 6

Райо Вальекано – Сельта – 0:0

Вчера «Жирона» на выезде обыграла «Барселону» со счетом 4:2.

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник Sport.ua
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