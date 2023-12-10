Закончились сразу две серии. Черноморец обыграл Колос

В воскресенье, 10 декабря, состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и коваливский «Колос».

До матча в Одессе команда из Киевской области не проигрывала девять матчей подряд. «Колос» с 3 сентября дважды выиграл и семь раз сыграл вничью. «Черноморец» переживал черную полосу. Подопечные Романа Григорчука проиграли четыре матча подряд.

Ярослав Вишняк по сравнению с матчем с против «Оболони», завершившимся нулевой ничьей, изменил всю стартовую атакующую группу игроков. В частности, сегодня с первых минут играли Велетень, Салабай и Ильин, которые вышли на поле вместо Мякушко, Безбородко и Болбата. В центре поля Демченко сменил Богданова. Роман Григорчук осуществил всего одну смену в составе после поражения ЛНЗ. В запасе остался Салюк, получивший повреждение. Вместо него играл Гучек.

ФК «Черноморец»

«Колос» очень активно начал матч. Сразу после стартового свистка команда полетела в атаку. Первый удар по воротам «Черноморца» был нанесен на первой минуте – защитник прервал полет мяча. Гости не давали одесситам спокойно начинать атаку. Подопечные Вишняка активно прессинговали, у игроков «Черноморца» в начале матча были проблемы с выходом со своей половины поля. Создавалось впечатление, что одесситы не планировали с первых же минут действовать на столь высокой скорости.

На 8-й минуте «Колос» провел быструю контратаку. Салабай сместился с левого фланга в центр и пробил с линии полукруга штрафной площадки. Мяч пролетел рядом с дальним нижним углом ворот. Прошло десять минут матча – и игроки «Колоса» снизили интенсивность своих действий. Гости стали встречать одесситов на своей половине поля. Хозяева подолгу держали мяч в районе центральной линии. Подопечные Вишняка надежно защищались и контратаковали, а одесситы не могли найти пути к воротам Фесюна. Фактически в таком режиме прошла большая часть игрового времени первого тайма. Эпизодов, которые могли бы завершиться взятием ворот, было мало. В частности, на 25-й минуте Кузык с угла штрафной площадки от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, Штогрин нанес удар головой — немного неточно. Больше из событий первого тайма вспомнить нечего.

ФК «Черноморец»

Вторая половина встречи мало чем отличалась от первой. Гости защищались, игроки «Черноморца» прибавили в скорости, больше соперника контролировали мяч, чем не позволяли ему создать хоть что-то в атаке. Было много борьбы и мало голевых моментов. Пожалуй, матч так и завершился бы нулевой ничьей, если бы не голкипер «Колоса», который в конце матча привез пенальти в свои ворота. На 76-й минуте Штогрин вошел в штрафную, но Фесюн помешал ему пробить. Мяч отскочил в сторону от ворот, голкипер пытался забрать его в ногах у Васильева и задел соперника руками. Путря с 11-метровой отметки пробил верхом чуть левее центра ворот, Фесюн упал в левый нижний угол. В оставшееся до финального свистка время коваливцы не смогли создать ни одной возможности для результативного удара. Кстати, за весь матч «Черноморец» нанес один удар в створ ворот – с пенальти; «Колос» сделал это дважды – это были удары издалека без всякой опасности для голкипера.

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия «Колоса» и серия поражений «Черноморца». Этот проигрыш стал пятидесятым для коваливской команды в УПЛ. Одесский клуб опередил соперника в турнирной таблице: 22 очка против 21.

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Черноморец» – «Колос» – 1:0

Гол: Путря (76, пенальти).

Предупреждения: Гучек (64) – Золотов (56), Бурда (84).

«Черноморец»: Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Брагару, Васильев, Штогрин, Кузык, Шпорн, Бадибанга, Иеде (Авагимян, 46).

«Колос»: Фесюн, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич (Золотов, 46), Милько (Ориховский, 80), Демченко, Велетень (Болбат, 61), Салабай (Тотовицкий, 73), Ильин (Мякушко, 61).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): Авагимян - 6.5.

«Колос» (замены): Золотов - 5.5, Болбат - 5.0, Мякушко - 5.0, Тотовицкий - 5.0, Ориховский - б/о.