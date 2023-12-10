10.12.2023 15:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига10 декабря 2023, 20:05 |
200
0
Черноморец – Колос – 1:0. Первая победа за пять матчей. Видео гола и обзор
Команда Григорчука прервала черную полосу
10 декабря 2023, 20:05 |
200
0
«Черноморец» в матче чемпионата Украины обыграл «Колос» со счетом 1:0. Команда Романа Григорчука прервала серию из четырех поражений подряд.
А вот команда из Ковалевки не проигрывала девять матчей кряду.
Украинская Премьер-лига. 17 тур
«Черноморец» – «Колос» – 1:0
Гол: Путря (76, пенальти)
События матча
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 декабря 2023, 18:36 12
Виталий выдал еще один топовый матч в АПЛ, Михаил на фоне своей команды был среди лучших
Футбол | 10 декабря 2023, 13:37 3
Испанскому голкиперу прогнозируют смену клуба
Футбол | 09.12.2023, 20:05
Футбол | 10.12.2023, 19:10
Бокс | 10.12.2023, 07:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.12.2023, 18:32 1
09.12.2023, 14:17
09.12.2023, 06:00 2
09.12.2023, 18:17 5
09.12.2023, 10:53 8
Футбол
09.12.2023, 20:39 5