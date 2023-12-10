«Черноморец» в матче чемпионата Украины обыграл «Колос» со счетом 1:0. Команда Романа Григорчука прервала серию из четырех поражений подряд.

А вот команда из Ковалевки не проигрывала девять матчей кряду.

Украинская Премьер-лига. 17 тур

«Черноморец» – «Колос» – 1:0

Гол: Путря (76, пенальти)