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Чемпионат Украины
Черноморец
10.12.2023 15:00 – FT 1 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 20:05 |
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Черноморец – Колос – 1:0. Первая победа за пять матчей. Видео гола и обзор

Команда Григорчука прервала черную полосу

10 декабря 2023, 20:05 |
200
0
Черноморец – Колос – 1:0. Первая победа за пять матчей. Видео гола и обзор
ФК Черноморец

«Черноморец» в матче чемпионата Украины обыграл «Колос» со счетом 1:0. Команда Романа Григорчука прервала серию из четырех поражений подряд.

А вот команда из Ковалевки не проигрывала девять матчей кряду.

Украинская Премьер-лига. 17 тур

«Черноморец» – «Колос» – 1:0
Гол: Путря (76, пенальти)

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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