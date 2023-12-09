В воскресенье, 10 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и коваливский «Колос». Начало поединка на поле стадиона «Черноморец» в Одессе назначено на 15:00.

«Колос» не проигрывает уже девять матчей подряд. С 3 сентября команда Ярослава Вишняка два раза выиграла и семь раз сыграла вничью. «Черноморец» сейчас переживает черную полосу. Подопечные Романа Григорчука проиграли четыре матча подряд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Одесский «Черноморец» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 10-е место. В 15 матчах он набрал 19 очков. Коваливский «Колос» занимает 8-е место. У него 21 очко после 15 встреч. В матче первого круга «Колос» победил «Черноморец» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.