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Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 22:53 | Обновлено 09 декабря 2023, 22:54
93
0

Черноморец – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура чемпионата Украины по футболу

09 декабря 2023, 22:53 | Обновлено 09 декабря 2023, 22:54
93
0
Черноморец – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК «Черноморец»

В воскресенье, 10 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и коваливский «Колос». Начало поединка на поле стадиона «Черноморец» в Одессе назначено на 15:00.

«Колос» не проигрывает уже девять матчей подряд. С 3 сентября команда Ярослава Вишняка два раза выиграла и семь раз сыграла вничью. «Черноморец» сейчас переживает черную полосу. Подопечные Романа Григорчука проиграли четыре матча подряд.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Одесский «Черноморец» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 10-е место. В 15 матчах он набрал 19 очков. Коваливский «Колос» занимает 8-е место. У него 21 очко после 15 встреч. В матче первого круга «Колос» победил «Черноморец» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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