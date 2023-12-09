В воскресенье, 10 декабря, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местный «Черноморец» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток 37-летнего арбитра Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец

Одесский «Черноморец» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 10-е место. В 15 матчах он набрал 19 очков. «Моряки» имеют в своем активе 6 победы при 1 ничьей, в восьми встречах они проиграли.

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Подопечные Романа Григорчука в четырех последних матчах УПЛ потерпели 4 поражения. 5 ноября они на выезде проиграли 1:2 «Металлисту 1925», затем 12-го числа уступили на своем поле 2:3 «Руху», 27 ноября одесситов на выезде огорчил «Днепр-1» (2:5), а 3 декабря «Черноморец» дома проиграл 1:3 черкасскому ЛНЗ. Вот и выходит, что в последний раз команда Григорчука побеждала аж 21 октября, когда дома разгромила «Минай» (3:0).

В таблице УПЛ по достижениям на своем поле «Черноморец» нынче занимает 6-е место, имея 13 очков в семи домашних поединках. Одесситы на своем поле добились 4 побед, 1 раз сыграли вничью и 2 раза проиграли.

Колос

Ковалевский «Колос» в турнирной таблице УПЛ занимает 8-е место. У него 21 очко после 15 встреч, в которых было 4 победы, 9 ничьих и 2 поражения.

Ковалевцы имеют в нынешней УПЛ самую надежную оборону – пропущено только 9 мячей. Вторая по надежности защита у «Полесья» (12 голов).

«Колос» не проигрывает на официальном уровне, начиная с 3 сентября, когда уступил со счетом 0:3 «Кривбассу». У ковалевцев нынче идет серия из 9 поединков без поражений – 2 победы, 7 ничьих. К слову, по общему количеству ничьих в сезоне (9 игр) ковалевцы впереди всей УПЛ. Немудрено, что в пяти последних матчах они сразу трижды довольствовались ничьими при 2 победах, включая предыдущий тур, когда сыграли 0:0 дома с «Оболонью».

В таблице УПЛ по результатам на выезде «Колос» занимает 10-е место. Вне Ковалевки подопечные Ярослава Вишняка набрали 8 очков в 6 играх – 1 победа и 5 ничьих. Еще ни разу в сезоне «Колос» на выезде не проигрывал.

Статистика матчей

«Черноморец» и «Колос» провели между собой в УПЛ 4 матча. 1 победа на счету одесситов, 2 раза побеждала ковалевская команда, 1 игра завершилась вничью, мячи 5-5.

На поле «Черноморца» соперники в УПЛ встречались ранее только один раз. Это был поединок 24-го тура предыдущего сезона-2022/2023. В нем со счетом 3:0 выиграли одесситы.

Игра команд в 1-м круге нынешней кампании, которая состоялась в Ковалевке в августе этого года, завершилась победой хозяев поля – 2:0.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Варакута – Путря, Гучек, Салюк, Брагару, Васильев, Шпорн, Кузык, Штогрин, Бадибанга, Иеде.

«Колос»: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Богданов, Милько, Емец, Болбат, Мякушко, Безбородько.

Прогноз на противостояние

Фаворита в матче нет – эксперты оценивают шансы команд на итоговый успех одинаково. Такие расклады должны подтвердиться в игре, которая имеет все предпосылки для того, чтобы принести ничейный результат.

10 декабря, воскресенье