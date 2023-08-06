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Чемпионат Украины
Колос К
06.08.2023 17:00 – FT 2 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 18:57 | Обновлено 06 августа 2023, 18:59
262
0

Впервые с апреля забили больше одного. Колос выиграл у Черноморца

Команда Ярослава Вишняка одержала первую победу в новом сезоне

06 августа 2023, 18:57 | Обновлено 06 августа 2023, 18:59
262
0
Впервые с апреля забили больше одного. Колос выиграл у Черноморца
ФК «Колос»

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Колос» – «Черноморец» – 2:0

Велетень (77), Цуриков (88).

Богданов (53), Золотов (61) – Путря (18), Бойчук (45), Гучек (45+4), Шпорн (66), Салюк (78), Билык (80), Брагару (90+2).

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Ориховский (Милько, 84), Богданов (Болбат, 64), Мякушко (Велетень, 64), Безбородько (Салабай, 74), Демченко (Ильин, 74).

«Черноморец»: Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек (Шторгин, 83), Кузык, Шпорн (Хадида, 83), Иеде, Бойчук.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Колос» (Ковалевка Киевская область).

КОЛОС – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Колос - Черноморец Колос Ковалевка отчеты
Источник Sport.ua
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