Впервые с апреля забили больше одного. Колос выиграл у Черноморца
Команда Ярослава Вишняка одержала первую победу в новом сезоне
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 2 тур.
«Колос» – «Черноморец» – 2:0
Велетень (77), Цуриков (88).
Богданов (53), Золотов (61) – Путря (18), Бойчук (45), Гучек (45+4), Шпорн (66), Салюк (78), Билык (80), Брагару (90+2).
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Ориховский (Милько, 84), Богданов (Болбат, 64), Мякушко (Велетень, 64), Безбородько (Салабай, 74), Демченко (Ильин, 74).
«Черноморец»: Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек (Шторгин, 83), Кузык, Шпорн (Хадида, 83), Иеде, Бойчук.
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).
Стадион: «Колос» (Ковалевка Киевская область).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча завершилась результативной ничьей
В Лондоне прошел благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины