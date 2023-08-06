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Чемпионат Украины
Колос К
06.08.2023 17:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 05:29 | Обновлено 06 августа 2023, 06:59
54
0

Колос – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка второго тура чемпионата Украины по футболу

06 августа 2023, 05:29 | Обновлено 06 августа 2023, 06:59
54
0
Колос – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ
06 августа в 1:38 Александр Снитко Александр Снитко

В матче второго тура Украинской Премьер-Лиги 6 августа встретятся «Колос» (село Ковалевка Киевской области) и одесский «Черноморец». Поединок состоится на поле «Колоса». Начало запланировано на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» и «Черноморец» завершили минувший чемпионат соседями по турнирной таблице. Клуб из Киевской области с 36-ю очками финишировал девятым. Одесская команда довольствовалась десятым местом, отстав от «Колоса» на одно очко.

Новый сезон «Черноморец» начал с победы. Одесситы в гостях обыграли черкасский «ЛНЗ». «Колос» в киевском региональном дерби сыграл в сухую ничью с «Оболонью» – еще одной командой, которая поднялась из Первой лиги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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