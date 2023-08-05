В воскресенье, 6 августа, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местный «Колос» и одесский «Черноморец». Стартовый свисток арбитра Дмитрия Кривушкина из Харькова прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Колос

Ковалевский «Колос» новый сезон-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге начал с гостевой ничьей 0:0 с киевской «Оболонью.

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К слову, в преддверии старта новой кампании ковалевцы также вничью завершили программу летних спаррингов. Они разошлись миром 3:3 с житомирским «Полесьем». До этого поединка «Колос» в товарищеских матчах межсезонья добился трех побед при трех поражениях. Он обыграл поочередно «Ниву» из Бузовой (1:0), «Чернигов» (3:0) и ФСК «Мариуполь» (2:0). Неудачами завершились матчи с «Оболонью» (2:4), ЛНЗ (0:1) и «Кремнем» (0:1).

Стоит вспомнить, что по итогам предыдущего сезона «Колос» финишировал в итоговой таблице УПЛ на 9-й позиции, набрав в 30 матчах 36 очков (10 побед, 6 ничьих, 14 поражений).

В летнее межсезонья «Колос» остался без двух голкиперов Волынца и Маханькова, полевых игроков Чоботенко, Никиты Кравченко, Зозули, Новака (завершил карьеру), Смирного, Попова, Исаенко и Лысенко (завершил карьеру).

Новичками коллектива стали вратарь Горох, полевые игроки Цуриков, Бурда, Валерий Бондаренко, Лучкевич, Кукош и Демченко.

Черноморец

Одесский «Черноморец» подходит к выездному матчу с «Колосом» с серией из четырех побед кряду в гостях. В концовке предыдущего сезона-2022/2023 «моряки» добились поочередно гостевых побед над Динамо» (3:2), «Львовом» (1:0) и «Металлистом» (3:0), а на старте нового сезона обыграли на выезде «ЛНЗ» (2:0)

Кстати, в итоговой турнирной таблице УПЛ-2022/2023 «Черноморец» расположился на 10-м месте – сразу за «Колосом». Одесситы набрали 35 очков в 30 матчах (9 побед, 8 ничьих, 13 поражений).

В рамках летней подготовки команда Романа Григорчука осталась без вратарей Кожухаря, Непогодова и Паста, полевых игроков Селина, Белого, Плаксы, Демченко, Задои, Политыло, Авагимяна, Алефиренко, Гладкого и Юсова.

Новичками «Черноморца» стали голкиперы Алексей Шевченко и Билык, полевые игроки Максим Грисьо, Бойчук, Шпорн, Данилюк, Сытников и Йеде.

Новый сезон в Украинской Премьер-лиге одесситы открыли выездной победой над «ЛНЗ» – 2:0.

Статистика матчей

«Колос» и «Черноморец» провели между собой в УПЛ три матча. На счету команд по одной победе, 1 поединок завершился вничью, мячи 5-3 в пользу одесситов.

На поле «Колоса» команды провели две встречи. Одна игра завершилась победой хозяев, еще один поединок принес ничью.

В предыдущей встрече команд в Ковалевке – в сезоне-2022/2023 – состоялась ничья – 1:1.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн – Ильин, Золотов, Бурда, Бондаренко, Ориховский, Цуриков, Богданов, Демченко, Мякушко, Безбородько.

«Черноморец»: Билык – Ермаков, Салюк, Гучек, Путря, Шпорн, Васильев, Брагару, Бойчук, Кузык, Иеде.

Прогноз на противостояние

В родных стенах «Колос» должен стремиться только к максимуму, то есть играть исключительно на победу. Где-то и в планах у «Черноморца» будет такой же результат. Тем более что команда знает и умеет на выезде брать свой максимум. Но в данном случае шансы команд на успех все же должны оказаться равными. То есть, ничья видится более чем реальным итогом встречи.

6 августа, воскресенье