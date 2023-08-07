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Колос К
06.08.2023 17:00 – FT 2 : 0
Черноморец
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07 августа 2023, 04:51 | Обновлено 07 августа 2023, 04:53
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Ярослав ВИШНЯК: «Черноморец сейчас – одни из лучших по организации игры»

Главный тренер «Колоса» ответил на вопросы журналистов после игры с «Черноморцем»

07 августа 2023, 04:51 | Обновлено 07 августа 2023, 04:53
210
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Ярослав ВИШНЯК: «Черноморец сейчас – одни из лучших по организации игры»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу 2:0, одержанную во 2 туре УПЛ над одесским «Черноморцем».

«Я доволен сегодняшней победой, ребята проявили характер и мастерство и победили очень сильного соперника – организованного, умеющего атаковать и обороняться. Я считаю, что «Черноморец» сейчас – одна из лучших команд чемпионата по организации игры, которую им поставил их тренер, к которому я отношусь с большим уважением.

Зачем сменили скамейку запасных? Да просто у нас был ремонт и мы базировались на той скамье, что левее выхода, а теперь вернулись на свое место. Сыграли на ней одну игру товарищескую, вторую и так и остались, а на фарт ли это – увидим.

Ищем ли нападающего? У нас находится Рангел. Это интересный игрок, он играл за «Ворсклу», «КуПС», «Ригу»... Он может нас усилить, но травмирован, получил травму в еврокубковой игре. Несмотря на это, подписали с ним контракт, будем его восстанавливать, чтобы он нам помог. У него повреждена задняя поверхность бедра, восстановление продлится три-четыре недели.

Сделали игру запасные? Для меня важно, что мы - единая команда и сегодня вышедшие на замену игроки продолжили делать то, что делали игроки основы. У них есть понимание игры, и мы поддерживаем темп игры с помощью замен. Я благодарен этим ребятам, возможно, они обижаются на меня, что не играют в основе, но не показывают этого. Для меня это очень приятно, это показывает их профессионализм», – сказал Вишняк.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Колос - Черноморец Колос Ковалевка пресс-конференция Ярослав Вишняк
Источник ФК Колос Ковалевка
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