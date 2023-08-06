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Чемпионат Украины
Колос К
06.08.2023 17:00 – FT 2 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 20:29 |
239
1

Колос – Черноморец – 2:0. Сыграли замены. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура УПЛ

06 августа 2023, 20:29 |
239
1
Колос – Черноморец – 2:0. Сыграли замены. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

В воскресенье, 6 августа, состоялся матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играли «Колос» и «Черноморец».

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Колос» – «Черноморец» – 2:0

Велетень (77), Цуриков (88).

Богданов (53), Золотов (61) – Путря (18), Бойчук (45), Гучек (45+4), Шпорн (66), Салюк (78), Билык (80), Брагару (90+2).

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Ориховский (Милько, 84), Богданов (Болбат, 64), Мякушко (Велетень, 64), Безбородько (Салабай, 74), Демченко (Ильин, 74).

«Черноморец»: Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек (Штогрин, 83), Кузык, Шпорн (Хадида, 83), Иеде, Бойчук.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос К).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Колос К).
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Источник Sport.ua
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wojsergivan
сыграли не замены а судья с таким судьёй любой колхоз выиграет у кого угодно хоть у мансити
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