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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 14:55 | Обновлено 10 декабря 2023, 15:10
412
5

Притормозили конкурентов. Рух разошелся миром с Ворсклой в Полтаве

На заснеженном поле команда Виктора Скрипника явно не достигла желаемого результата

10 декабря 2023, 14:55 | Обновлено 10 декабря 2023, 15:10
412
5
Притормозили конкурентов. Рух разошелся миром с Ворсклой в Полтаве
УПЛ

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник после гостевой победы в чемпионате над «Днепром-1» в стартовом составе своих подопечных изменений не производил. Виталий Пономарев после гостевой ничьей в матче против «Зари» в своем стартовом составе сделал только одну ротацию: вместо Плюмана на поле вышел Пидгурский.

Счет матча мог быть открыт уже в дебюте игры, когда после навесной фланговой передачи Кане мяч попал в каркас ворот гостей. Руховцы ответили опасной атакой, но Пастух после передачи Рунича пробил выше ворот. Вскоре «желто-черные» создали еще один момент у ворот «Ворсклы». Карабин недалеко от ворот делал передачу на Квасницу, но того на миг успел опередить Якубу.

В середине тайма полтавчане провели уже свою опасную атаку, когда Челядин сделал передачу на Кане, но тот пробил мимо ворот. Через несколько минут Кане снова пытался при добивании завершить атаку, но снова пробил выше ворот. А атака «Руха» завершилась взятием ворот соперников. Пастух свой рейд завершил подачей в штрафную на Рунича и тот головой пробил мимо вратаря. Так прервалась безголевая серия «Руха», продолжавшаяся в чемпионате 207 минут.

Хозяева поля, находящиеся по соседству в турнирной таблице с руховцами, активно искали пути взятия ворот соперника. Имел возможность отличиться опытный Степанюк, который после передачи Кане, пробил рядом со штангой ворот. Вскоре ситуация изменилась и уже Степанюк отдавал пас на Кане, но ему нанести прицельный удар не удалось.

Второй тайм активнее начали игроки «Руха», одна из атак которых завершилась ударом Пидгурского, но Исенку удалось ликвидировать угрозу. Активно вошел в игру и Лях, последний раз выступавший в УПЛ еще в октябре, и пытался замкнуть передачу от Квасницы, но не попал в ворота. Оба тренера продолжали делать серии замен своих игроков. Так впервые с начала чемпионата сыграл за «Рух» Альваренга.

Подопечные Виктора Скрипника пытались избежать поражения и пытались сравнять счет. Имел такую возможность Крупский, но пробил в руки Ледвию. И все же усилия игроков «Ворсклы» завершились взятием ворот. Степанюк, воспользовавшись передачей от Крупского, сумел метко пробить в цель, забив свой уже 29-й гол в УПЛ. Но две минуты спустя Степанюк получил второе предупреждение в игре и досрочно покинул поле. Для Степанюка после трехлетнего перерыва это была уже вторая красная карточка в чемпионатах.

Полтавчане проводили свой юбилейный, 400-й, домашний матч в УПЛ и не сумели победить. Не удалось победить и подопечным Виталия Пономарева в юбилейном, 30-м, матче своего главного тренера. В целом безвыигрышная серия «Ворсклы» с «Рухом» увеличилась до 5-ти игр: три ничьи и два поражения.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Ворскла» – «Рух» - 1:1

Голы: Степанюк, 83 – Рунич, 24

Предупреждения: Кане, 45+2, Степанюк, 79, Скляр, 87 – Дидык, 30, Сапуга, 40, Роман, 86

Удаление: Степанюк, 85 (второе предупреждение)

«Ворскла»: Исенко – Фелипе, Крупский, Павлюк, Пердута – Челядин (Бацула, 73), Скляр (Черныш, 90+3) – Кане, Юрченко, Якубу (Нестеренко, 72) – Степанюк.

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Пидгурский, Сапуга, Пастух – Рунич (Лях, 52), Карабин (Эдсон, 69), Квасница (Альваренга, 70).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 9 (3) – 6 (5)
Угловые: 3 – 1
Оффсайды: 3 – 2.

ВОРСКЛА - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: -1°C

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чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 5
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Анна Гусак
Степанюк знатно покуражився
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+2
Віктор Коробка
Взагалі підсумок закономірний, але Ворскла все ж була ближче до перемоги, ніж Рух.
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+1
SeM077
Рефері звісно допоміг Руху, але матч вийшов бойовим. 
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0
Istm
три нічиї на користь шахтаря
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-2
December 32
Кто кого притормозил?)    Вообще то  Рух выиграл  эту дуэль, потому что в первом круге обыграл Ворсклу 4:1 после Грузии.
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-2
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