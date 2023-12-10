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  4. Виктор СКРИПНИК: «Ребята играли так, как умеют»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 15:41 |
442
2

Виктор СКРИПНИК: «Ребята играли так, как умеют»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал ничью с «Рухом»

10 декабря 2023, 15:41 |
442
2
Виктор СКРИПНИК: «Ребята играли так, как умеют»
УПЛ-ТВ. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 17-го тура УПЛ:

«Сложные условия, но спасибо ребятам обеих команд, которые играли как умеют. Хотелось забить первым, потом бы наш соперник открывался бы, выбегал вперед, а мы имели бы пространство. Однако мы сыграли 1:1. Когда ты пропускаешь, а потом отыгрываешься, то это, наверное, позитив. Если пропускаешь и играешь вничью, то наверняка негатив. Мы показали характер, показали, что мы это умеем. Хотелось выиграть, но имеем, что имеем.

Мы играли против команды, которая также умеет играть. Мы имели 2-3 неплохих момента, когда могли забить из пределов штрафной площадки. Играть только за счет дальних ударов – неправильно».

После 17 туров УПЛ в активе полтавчан 23 очка, что позволяет им занимать 7-е место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух Виктор Скрипник
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Kovalchuk
Не бейте скрипача он играет как умеет
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