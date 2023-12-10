Виктор СКРИПНИК: «Ребята играли так, как умеют»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 17-го тура УПЛ:

«Сложные условия, но спасибо ребятам обеих команд, которые играли как умеют. Хотелось забить первым, потом бы наш соперник открывался бы, выбегал вперед, а мы имели бы пространство. Однако мы сыграли 1:1. Когда ты пропускаешь, а потом отыгрываешься, то это, наверное, позитив. Если пропускаешь и играешь вничью, то наверняка негатив. Мы показали характер, показали, что мы это умеем. Хотелось выиграть, но имеем, что имеем.

Мы играли против команды, которая также умеет играть. Мы имели 2-3 неплохих момента, когда могли забить из пределов штрафной площадки. Играть только за счет дальних ударов – неправильно».

После 17 туров УПЛ в активе полтавчан 23 очка, что позволяет им занимать 7-е место в турнирной таблице.