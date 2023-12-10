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Ворскла
10.12.2023 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 00:25 | Обновлено 10 декабря 2023, 00:27
32
0

Ворскла – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

10 декабря 2023, 00:25 | Обновлено 10 декабря 2023, 00:27
32
0
Ворскла – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В воскресенье, 10-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Команда Виктора Скрипника заметно оживилась под конец 2023 года и вот, для нее уже совсем не страшны даже днепровский «Днепр-1» или донецкий «Шахтер» (дважды по 2:1). Под рождественско-новогодние праздники «Ворскла» сыграет против львовского «Руха», и от результата того матча будет напрямую зависеть, где команда проведет зимнюю паузу – выше или ниже футболистов Виталия Пономарева. В первом круге был фактически разгром «зелено-белых» – 4:1, но теперь есть возможность взять реванш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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