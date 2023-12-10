В воскресенье, 10-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Команда Виктора Скрипника заметно оживилась под конец 2023 года и вот, для нее уже совсем не страшны даже днепровский «Днепр-1» или донецкий «Шахтер» (дважды по 2:1). Под рождественско-новогодние праздники «Ворскла» сыграет против львовского «Руха», и от результата того матча будет напрямую зависеть, где команда проведет зимнюю паузу – выше или ниже футболистов Виталия Пономарева. В первом круге был фактически разгром «зелено-белых» – 4:1, но теперь есть возможность взять реванш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.