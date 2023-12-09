В воскресенье, 10 декабря, «Ворскла» в рамках 17-го тура УПЛ будет принимать «Рух». Соперники расположились в турнирной таблице на расстоянии трех очков и полтавчане, если победят, то поравняются с руховцами.

Ворскла

Подопечные Виктора Скрипника в прошлом туре одержали гостевую победу над одним из лидеров чемпионата «Днепром-1» и разместились на седьмом месте. На своем же поле безвыигрышная серия «Ворсклы» в чемпионате длится 5 игр: две ничьи и три поражения. «Бело-зеленые» при Викторе Скрипнике могут одержать 20-ю победу в УПЛ. Матч против «Руха» станет для «Ворсклы» юбилейным, 400-м, на своем поле в украинских чемпионатах.

Рух

«Рух» приедет в Полтаву после трех подряд гостевых игр, в которых подопечные Виталия Пономарева набрали четыре очка: к очередному туру львовяне подошли на шестом месте. В предыдущих двух выездных матчах у «желто-черных» были проблемы с реализацией голевых моментов и голов в ворота соперников они не забивали. «Рух» при Виталии Пономареве проведет 30-й матч и может одержать 10-ю победу в УПЛ. В целом же для львовского клуба это будет юбилейный, 90-й матч в УПЛ, в котором руховцы могут забить 100-й гол (еще 2 мяча). Дисквалифицированных игроков в составах обоих соперников нет.

«Мы готовимся к серьезному поединку и разбираем игру «Ворсклы». Полтавчане – хорошая команда, которая в начале сезона представляла Украину в еврокубках. Тогда, видимо, им было сложно как в плане физической подготовки, так и по другим объективным обстоятельствам, поэтому они еще не были на пике своей формы. Впрочем сейчас наш соперник набрал ход – в предыдущем туре «Ворскла» победила «Днепр-1» и в целом команда демонстрирует качественные результаты. Это будет непростой матч для нас», - отметил главный тренер львовского клуба.

Статистика встреч

Ранее состоялось уже семь игр «Руха» и «Ворсклы» в УПЛ. И баланс встреч говорит о равенстве сил: по две победы каждого из соперников и три ничьи. При этом «бело-зеленые» на своем поле с «желто-черными» вничью еще не играли – две победы и поражение. «Рух» больше всего голов за матч пропустило в УПЛ именно в игре с «Ворсклой» (2:5, 23 августа 2020 года).

Предыдущий раз «Ворскла» в чемпионатах принимала «Рух» 19 октября 2022 года (встреча проходила в закарпатском Минае) и уступила со счетом 0:1. В этой игре в составе «желто-черных» отличился голом Алексей Довгий. В общем, безвыигрышная серия полтавчан с руховцами длится 4 игры: две ничьи и два поражения.

Фемида

Арбитром матча назначен Алексей Деревинский (Хмельницкий), который проведет свой 27-й матч в УПЛ. Ранее «Ворскла» при Деревинском-младшем провела 6 игр в чемпионатах: три победы, ничья и два поражения. А «Рух» при этом арбитре провел четыре игры в УПЛ: две победы, ничья и поражение.

Прогноз на противостояние

«Ворскла» удерживает в чемпионате безвыигрышный домашний сериал, который длится 5 игр. «Рух» в предыдущих двух выездных матчах не побеждал. Спрогнозируем боевую ничью турнирных соседей.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Павлюк, Крупский, Фелипе, Якубу, Пердута, Скляр, Юрченко, Челядин, Кане, Степанюк.

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Плюман, Карабин, Рунич, Квасница, Пастух.

10 декабря, воскресенье