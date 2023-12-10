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Чемпионат Украины
Ворскла
10.12.2023 13:00 – FT 1 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 19:25 |
110
0

Ворскла – Рух – 1:1. Команды закончили год ничьей. Видео голов и обзор

Фрагменты матча УПЛ

10 декабря 2023, 19:25 |
110
0
Ворскла – Рух – 1:1. Команды закончили год ничьей. Видео голов и обзор
УПЛ

Ворскла и Рух провели последний матч года. Полтавская команда на своем поле пропустила первой, но сумела отыграться. Ворскла завершила год на 7-й позиции.

У львовской команды на три очка больше и 5-е место.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Ворскла» – «Рух» - 1:1
Голы: Степанюк, 83 – Рунич, 24

События матча

85’
Руслан Степанюк (Ворскла) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
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Ворскла - Рух Ворскла Полтава Рух Львов видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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