Украина. Премьер лига10 декабря 2023, 19:25 |
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Ворскла – Рух – 1:1. Команды закончили год ничьей. Видео голов и обзор
Фрагменты матча УПЛ
10 декабря 2023, 19:25 |
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Ворскла и Рух провели последний матч года. Полтавская команда на своем поле пропустила первой, но сумела отыграться. Ворскла завершила год на 7-й позиции.
У львовской команды на три очка больше и 5-е место.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур.
«Ворскла» – «Рух» - 1:1
Голы: Степанюк, 83 – Рунич, 24
События матча
85’
Руслан Степанюк (Ворскла) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
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