Ворскла и Рух провели последний матч года. Полтавская команда на своем поле пропустила первой, но сумела отыграться. Ворскла завершила год на 7-й позиции.

У львовской команды на три очка больше и 5-е место.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Ворскла» – «Рух» - 1:1

Голы: Степанюк, 83 – Рунич, 24