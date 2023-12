Центральный матч тура. Зинченко выйдет в старте Арсенала против Астон Виллы

9 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Перед стартом 16-го тура лондонцы располагались на первой позиции с 36 очками, а «вилланы» – на 3-й с 32 пунктами.

Стартовые составы на матч Астон Вилла – Арсенал

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



One change from last time out - Zinchenko replaces Kiwior



Let's do this, Gunners ✊ pic.twitter.com/gsjtXFGBj2