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Англия08 декабря 2023, 23:58 | Обновлено 08 декабря 2023, 23:59
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Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура АПЛ 19 декабря в 19:30 по Киеву
08 декабря 2023, 23:58 | Обновлено 08 декабря 2023, 23:59
86
0
9 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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