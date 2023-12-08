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Англия
08 декабря 2023, 23:58 | Обновлено 08 декабря 2023, 23:59
86
0

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура АПЛ 19 декабря в 19:30 по Киеву

08 декабря 2023, 23:58 | Обновлено 08 декабря 2023, 23:59
86
0
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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