9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вилланов».

Единственный гол на 7-й минуте забил Джон Макгинн.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+4-й на Риса Нельсона. На 28-й украинец получил желтую карточку за фол в центре поля.

АПЛ. 16-й тур. 9 декабря

Астон Вилла – Арсенал – 1:0

Гол: Макгинн, 7

Видео голов и обзор матча: