09.12.2023 19:30 – FT 1 : 0
Англия09 декабря 2023, 23:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 23:53
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Астон Вилла – Арсенал – 1:0. Зинченко с желтой, без лидерства. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ
09 декабря 2023, 23:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 23:53
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9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вилланов».
Единственный гол на 7-й минуте забил Джон Макгинн.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+4-й на Риса Нельсона. На 28-й украинец получил желтую карточку за фол в центре поля.
АПЛ. 16-й тур. 9 декабря
Астон Вилла – Арсенал – 1:0
Гол: Макгинн, 7
Видео голов и обзор матча:
События матча
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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