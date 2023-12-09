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Астон Вилла
09.12.2023 19:30 – FT 1 : 0
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Англия
09 декабря 2023, 23:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 23:53
112
0

Астон Вилла – Арсенал – 1:0. Зинченко с желтой, без лидерства. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

09 декабря 2023, 23:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 23:53
112
0
Астон Вилла – Арсенал – 1:0. Зинченко с желтой, без лидерства. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вилланов».

Единственный гол на 7-й минуте забил Джон Макгинн.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+4-й на Риса Нельсона. На 28-й украинец получил желтую карточку за фол в центре поля.

АПЛ. 16-й тур. 9 декабря

Астон Вилла – Арсенал – 1:0

Гол: Макгинн, 7

Видео голов и обзор матча:

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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