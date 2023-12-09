09.12.2023 19:30 – 61’ 1 : 0
Англия09 декабря 2023, 19:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 19:37
7931
17
Астон Вилла – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура АПЛ 19 декабря в 19:30 по Киеву
09 декабря 2023, 19:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 19:37
7931
17
9 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
События матча
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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Вроде что еще надо, а нет, купили Райу и посадили теперь Рамсдейла.
Каой то странный подход, стабильного доказавшего игрой голкипера поменять на нового и того начинать наигрывать.
Не нравится мне Райа пока.