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Чемпионат Англии
Астон Вилла
09.12.2023 19:30 – 61 1 : 0
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 декабря 2023, 19:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 19:37
7931
17

Астон Вилла – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура АПЛ 19 декабря в 19:30 по Киеву

09 декабря 2023, 19:30 | Обновлено 09 декабря 2023, 19:37
7931
17
Астон Вилла – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал».

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Поединок состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Zub
Мегого не транслирует этот матч, серйозно? 
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+4
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avk2307
Я не пойму Артету по вратарской позиции. Был Мартинес , который очень хорошо играл , но в итоге купили Рамсдейла и начали ему доверять и наиграли таки на основу.
Вроде что еще надо, а нет, купили Райу и посадили теперь Рамсдейла.
Каой то странный подход, стабильного доказавшего игрой голкипера поменять на нового и того начинать наигрывать.
Не нравится мне Райа пока.
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+2
adidas777
Мегого - мега п#дари 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Swed
Опять Зина будет дома мыть посуду и пылесосить ковёр.)
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0
Remark
Астон Вілла ітб 1.5 + Вільяреал Сос'єдад ТБ 4 + Вікторія Спортінг ТБ 2.
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0
Remark
У Емері дуже гарно виходить з європейськими командами середнячками.
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0
ALF🎈
Поки що по грі Астон Віллла виглядає краще, подобаєть як вони пресують Арсенал, але чи вистачить їх на два тайми?
Ответить
0
Remark
Ще Вільяреал ІТБ 1 можна спробувати або ТБ 2.5 загальний в матчі.
Ответить
0
Remark
Але то таке, те що Астон Вілла в другому заб'є ще, то впевнений на 90%.
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0
Remark
40 хв, 1:0 рахунок, гадаю має бути другий гол в першому, типу від Арсеналу.
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0
Octopus
У Арсенала была длинная серия из аутсайдеров, которых они щелкали как орехи. Сейчас происходит проверка сильным клубом на ходу.
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-1
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Falko
Вілла вирішила, що ролі регулятора чемпіонів їй замало - вже сама хоче? Коли там Ліверка за календарем? 
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-2
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