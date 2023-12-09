9 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция