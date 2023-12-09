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Астон Вилла
09.12.2023 19:30 – FT 1 : 0
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09 декабря 2023, 21:36 | Обновлено 09 декабря 2023, 21:41
1655
22

Зинченко получил желтую. Арсенал проиграл Астон Вилле и потерял лидерство

Игра завершилась со счетом 1:0, Александра заменили на 90+4-й минуте

09 декабря 2023, 21:36 | Обновлено 09 декабря 2023, 21:41
1655
22
Зинченко получил желтую. Арсенал проиграл Астон Вилле и потерял лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вилланов».

Единственный гол на 7-й минуте забил Джон Макгинн.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+4-й на Райсса Нельсона. На 28-й украинец получил желтую карточку за фол в центре поля.

На 90-й минуте арбитр отменил гол Эдди Нкетиа из-за игры рукой во время атаки.

Из-за этого поражения «Арсенал» потерял лидерство в АПЛ. У команды 36 очков, а у «Ливерпуля», который теперь возглавил чемпионат, 37 пунктов. У «Астон Виллы» 35 очков.

Подопечные Унаи Эмери продолжают свою невероятную серию домашних побед. Теперь у «вилланов» 15 викторий подряд на своем поле. В прошлом туре «Астон Вилла» минимально обыграла «Ман Сити».

АПЛ. 16-й тур. 9 декабря

Астон Вилла – Арсенал – 1:0

Гол: Макгинн, 7

Таблица АПЛ 2023/24

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Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Alex196
Все смеялись когда мансити в прошлом туре проиграл Астон Вилле а вот и лидер сдулся 
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+3
luceorius
 Астон Вілла з грози авторитетів вже сама стала неабияким авторитетом.
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+1
Sergey Romanchik
Ливерпуль вперед!!!
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0
Alex196
Это не стабильнаяигра .Арсенал еще далеко не готов бороться за титулы .ты же не будешь все матчи вырывать на последних секундах
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0
Octopus
Особенно доставляет, когда пишут, что Астон Вилла середняк. Да, пока не топ, но и не середняк. 8-й состав в АПЛ, но это пока, за счет спортивных результатов вырастет и ростер, а еще будет зимнее окно.
А так стоимость уже под 700 млн евро, дороже любого клуба Серии А, норм такой середняк, а во владельцах два чувака с суммарным состоянием более 10 млрд евро. У владельца Арсенала только 8 млрд евро в кошельке. То ли еще будет, как говорится, чемпионство АПЛ для Астон Виллы учитывая ее финансовое положение и наличие амбициозного тренера не так уж и далеко.
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0
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pol-55
Арсенал знову чуть не спася як завжди в кінці матчу,але ВАР на цей раз норм.
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-1
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Віктор Коробка
Що взагалі коється?! В Англії програли оба Манчестера, Тотенхем, Ньюкасл, Арсенал. В Испанії Реал втратив очки. В Німеччині Баварія влетіла 1:5. В Італії Мілан програв, не здивуюсь, якщо зараз ще й Інтер очки втратить. В Португалії Бенфіка вже втратила очки, Спортінг на останніх хвилинах поступається. І в Україні Дніпро, Кривбас та Полісся - нічиї. Пошерсть, Епідемія якась!
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-1
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avk2307
Віллани  добре зіграли і засушили гру. Хоча шанси у Арсенала були. Гол Арсенала можно було і зараховувати. Там всі руками грали .
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-1
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Viktor Shuper
копія матчу проти Сіті, але Сіті мав куди більше моментів, ніж Арсенал
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-3
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