Зинченко получил желтую. Арсенал проиграл Астон Вилле и потерял лидерство

9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вилланов».

Единственный гол на 7-й минуте забил Джон Макгинн.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+4-й на Райсса Нельсона. На 28-й украинец получил желтую карточку за фол в центре поля.

На 90-й минуте арбитр отменил гол Эдди Нкетиа из-за игры рукой во время атаки.

Из-за этого поражения «Арсенал» потерял лидерство в АПЛ. У команды 36 очков, а у «Ливерпуля», который теперь возглавил чемпионат, 37 пунктов. У «Астон Виллы» 35 очков.

Подопечные Унаи Эмери продолжают свою невероятную серию домашних побед. Теперь у «вилланов» 15 викторий подряд на своем поле. В прошлом туре «Астон Вилла» минимально обыграла «Ман Сити».

АПЛ. 16-й тур. 9 декабря

Астон Вилла – Арсенал – 1:0

Гол: Макгинн, 7

Таблица АПЛ 2023/24

WELCOME TO VILLA PARK. pic.twitter.com/F98n4TH64V — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 9, 2023