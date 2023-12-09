Зинченко получил желтую. Арсенал проиграл Астон Вилле и потерял лидерство
Игра завершилась со счетом 1:0, Александра заменили на 90+4-й минуте
9 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вилланов».
Единственный гол на 7-й минуте забил Джон Макгинн.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+4-й на Райсса Нельсона. На 28-й украинец получил желтую карточку за фол в центре поля.
На 90-й минуте арбитр отменил гол Эдди Нкетиа из-за игры рукой во время атаки.
Из-за этого поражения «Арсенал» потерял лидерство в АПЛ. У команды 36 очков, а у «Ливерпуля», который теперь возглавил чемпионат, 37 пунктов. У «Астон Виллы» 35 очков.
Подопечные Унаи Эмери продолжают свою невероятную серию домашних побед. Теперь у «вилланов» 15 викторий подряд на своем поле. В прошлом туре «Астон Вилла» минимально обыграла «Ман Сити».
АПЛ. 16-й тур. 9 декабря
Астон Вилла – Арсенал – 1:0
Гол: Макгинн, 7
Таблица АПЛ 2023/24
WELCOME TO VILLA PARK. pic.twitter.com/F98n4TH64V— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 9, 2023
A tough night in Birmingham. pic.twitter.com/5jyyP6GO8J— Arsenal (@Arsenal) December 9, 2023
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А так стоимость уже под 700 млн евро, дороже любого клуба Серии А, норм такой середняк, а во владельцах два чувака с суммарным состоянием более 10 млрд евро. У владельца Арсенала только 8 млрд евро в кошельке. То ли еще будет, как говорится, чемпионство АПЛ для Астон Виллы учитывая ее финансовое положение и наличие амбициозного тренера не так уж и далеко.