Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Астон Вилла
09.12.2023 19:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2023, 23:41 |
181
0

Астон Вилла – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 9 грудня в 19:30 по Киеву

08 декабря 2023, 23:41 |
181
0
Астон Вилла – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета

9 декабря на «Вилла Парк» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Астон Вилла» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Астон Вилла

Клуб чуть больше года играет под руководством Унаи Эмери. И уже можно признать, что ставка на испанца, хотя тот проваливался в Англии (как раз с Арсеналом!), быстро себя оправдала. Еще в прошлом сезоне специалист успел поднять подопечных на седьмое место. Сейчас клубу приходится параллельно выступать в нескольких турнирах. И в этом плане не особенно удивляет вылет в Кубке Лиги от скромного Эвертона дома - розыгрышем пожертвовали. А вот в Лиге конференций англичане досрочно обеспечили себе право сыграть в плей-офф. Более того, при возросшей нагрузке даже прибавили в рамках Премьер-Лиги. Что особенно подтвердили победой над Манчестер Сити в среду: эти 1-0 позволили сместить чемпиона с 3-го места в текущей таблице.

Арсенал

Команда тоже в прошлом сезоне прибавила резко под руководством испанского тренера. Но прогресса при Микеле Артеты пришлось подождать и перетерпеть несколько неудач - благо, что Крэнке верил в молодого специалиста. Это оправдалось 2-м местом в прошлом сезоне. Благодаря такому итогу сейчас Зинченко и компания играют наконец-то в Лиге чемпионов. И, несмотря на осечку с Лансом, досрочно и довольно легко англичане там обеспечили право сыграть в плей-офф. На внутренней арене тоже много параллелей с Астон Виллой. Тоже канониры рано вылетели из Кубка Лиги. Зато в АПЛ опять получается идти в лидерах. Хотя даже с Лутоном пришлось попотеть. Новичок не просто отыгрывался, но даже вышел вперед, и только в концовке фаворит оформил итоговые 4-3 в свою пользу.

Статистика личных встреч

У Астон Виллы в 2020-2021 было 3 победы кряду. Но вот уже четырежды сильнее были канониры.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество Зинченко и компании, но не безоговорочное. Виллане точно создадут проблемы - ставим на итоговые тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,72).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Миколенко или Мудрик? Легенда Арсенала сделала прогноз на Эвертон – Челси
Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Астон Вилла – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла Арсенал Лондон Астон Вилла - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Футбол | 08 декабря 2023, 20:04 55
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»

Эксарбитр ФИФА – о скандальном пенальти в матче «Шахтер» – «Верес»

Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Биатлон | 08 декабря 2023, 16:53 12
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира

Юлия Джима также пробилась в очки

Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Биатлон | 08.12.2023, 13:54
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Оттолкнулись от дна. Вестерло с Сидорчуком выиграл гостевой матч в Бельгии
Футбол | 08.12.2023, 23:55
Оттолкнулись от дна. Вестерло с Сидорчуком выиграл гостевой матч в Бельгии
Оттолкнулись от дна. Вестерло с Сидорчуком выиграл гостевой матч в Бельгии
На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес
Футбол | 08.12.2023, 18:56
На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес
На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
07.12.2023, 17:12 281
Футбол
ФОТО. Великолепная фигура. Марина Бех-Романчук поделилась горячим фото
ФОТО. Великолепная фигура. Марина Бех-Романчук поделилась горячим фото
07.12.2023, 12:17 1
Другие виды
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 4
Футбол
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
07.12.2023, 21:45
Снукер
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
07.12.2023, 14:52 4
Футбол
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 19
Футбол
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
07.12.2023, 17:46 3
Футбол
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
07.12.2023, 11:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем