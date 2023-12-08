9 декабря на «Вилла Парк» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Астон Вилла» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Астон Вилла

Клуб чуть больше года играет под руководством Унаи Эмери. И уже можно признать, что ставка на испанца, хотя тот проваливался в Англии (как раз с Арсеналом!), быстро себя оправдала. Еще в прошлом сезоне специалист успел поднять подопечных на седьмое место. Сейчас клубу приходится параллельно выступать в нескольких турнирах. И в этом плане не особенно удивляет вылет в Кубке Лиги от скромного Эвертона дома - розыгрышем пожертвовали. А вот в Лиге конференций англичане досрочно обеспечили себе право сыграть в плей-офф. Более того, при возросшей нагрузке даже прибавили в рамках Премьер-Лиги. Что особенно подтвердили победой над Манчестер Сити в среду: эти 1-0 позволили сместить чемпиона с 3-го места в текущей таблице.

Арсенал

Команда тоже в прошлом сезоне прибавила резко под руководством испанского тренера. Но прогресса при Микеле Артеты пришлось подождать и перетерпеть несколько неудач - благо, что Крэнке верил в молодого специалиста. Это оправдалось 2-м местом в прошлом сезоне. Благодаря такому итогу сейчас Зинченко и компания играют наконец-то в Лиге чемпионов. И, несмотря на осечку с Лансом, досрочно и довольно легко англичане там обеспечили право сыграть в плей-офф. На внутренней арене тоже много параллелей с Астон Виллой. Тоже канониры рано вылетели из Кубка Лиги. Зато в АПЛ опять получается идти в лидерах. Хотя даже с Лутоном пришлось попотеть. Новичок не просто отыгрывался, но даже вышел вперед, и только в концовке фаворит оформил итоговые 4-3 в свою пользу.

Статистика личных встреч

У Астон Виллы в 2020-2021 было 3 победы кряду. Но вот уже четырежды сильнее были канониры.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество Зинченко и компании, но не безоговорочное. Виллане точно создадут проблемы - ставим на итоговые тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,72).