Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Троллинг по-испански. Рамос вручил Шакире музыкальную награду
Испания
18 ноября 2023, 10:21 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:09
945
0

ФОТО. Троллинг по-испански. Рамос вручил Шакире музыкальную награду

В Севилье состоялась церемонии вручения премии Latin Grammy

18 ноября 2023, 10:21 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:09
945
0
ФОТО. Троллинг по-испански. Рамос вручил Шакире музыкальную награду
Instagram. Серхио Рамос и Шакира

17 ноября в Севилье состоялась церемонии вручения премии Latin Grammy.

Известная колумбийская певица Шакира получила приз за свой дисс-трек о Жераре Пике, в котором есть слова «Ты променял Ferrari на Renault Twingo».

Самое смешное заключается в том, что приз ей вручал бывший игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос, который сейчас защищает цвета футбольного клуба «Севилья».

Отметим, что Шакира и Пике расстались в июле 2022 года. Причина расставания – измена футболиста.

По теме:
ВИДЕО. Секс-символ ЧМ попозировала перед болидом Алонсо в открытом наряде
ФОТО. Квитова приняла участие в фотосессии в ювелирных украшениях
ФОТО. Не похож сам на себя. Грилиш неожиданно сменил прическу
Шакира Серхио Рамос Жерар Пике lifestyle
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Футбол | 17 ноября 2023, 23:48 29
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии

Команда Лучано Спаллетти подходит заряженной к главной битве против коллектива Сергея Реброва

Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона
Футбол | 17 ноября 2023, 19:40 5
Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона
Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона

У команды Виталия Миколенко большие проблемы

Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
Футбол | 18.11.2023, 07:41
Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
Футбол | 18.11.2023, 11:04
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Бокс | 18.11.2023, 07:40
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
17.11.2023, 01:35
Теннис
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
16.11.2023, 13:20 3
Бокс
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
17.11.2023, 09:52
Футбол
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
17.11.2023, 16:00 19
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
17.11.2023, 08:25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем