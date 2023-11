ФОТО. Троллинг по-испански. Рамос вручил Шакире музыкальную награду

17 ноября в Севилье состоялась церемонии вручения премии Latin Grammy.

Известная колумбийская певица Шакира получила приз за свой дисс-трек о Жераре Пике, в котором есть слова «Ты променял Ferrari на Renault Twingo».

Самое смешное заключается в том, что приз ей вручал бывший игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос, который сейчас защищает цвета футбольного клуба «Севилья».

Отметим, что Шакира и Пике расстались в июле 2022 года. Причина расставания – измена футболиста.

Sergio Ramos presented Shakira with Best Song of the Year at the Latin Grammys for her Pique diss track 🌚. Unreal scenes. pic.twitter.com/60LQ64pWjM