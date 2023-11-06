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  4. Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
Другие новости
06 ноября 2023, 06:00 |
351
0

Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?

Главные новости за 5 ноября на Sport.ua

06 ноября 2023, 06:00 |
351
0
Реал отдал Жироне лидерство, что с Эдмаром, Луческу не завершал карьеру?
Getty Images/Global Images Ukraine. Вини и Карло Анчелотти

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 ноября.

1А. Фортуна оберегает Лавриненко. Верес спасся в матче против Зари
Рикошет пришелся ко двору хозяевам поля в трудное время

1Б. Сухим остался только счет. Минай и Ворскла поделили очки
Руслан Степанюк в добавленное время не забил пенальти

1В. Серия прервана. Металлист 1925 одержал волевую победу над Черноморцем
Харьковский клуб не мог выиграть пять матчей подряд

2А. Конопля тоже полетел. Шахтер отправился на матч с Барселоной. Назван состав
Матч 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 7 ноября в 19:45 в Гамбурге

2Б. У Шахтера логистические проблемы? Аэропорт Гамбурга закрывали из-за теракта
Вооруженный мужчина удерживал в заложниках свою четырехлетнюю дочь

3. Сельту заинтересовал полузащитник Шахтера
В январе испанский клуб может предпринять попытку договориться с «горняками»

4А. Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Команду к матчу против «Черноморца» готовили Голодюк и Котов

4Б. Стала известна причина ухода Эдмара из Металлиста 1925
Бразильский украинец покинул харьковскую команду перед матчем с «Черноморцем»

5А. Луис Диас на 90+5 минуте спас Ливерпуль от поражения в игре с Лутон Таун
«Ливерпуль» с 24 очками занимает 3-е место в АПЛ

5Б. Спасите отца! Луис Диас после гола за Ливерпуль показал надпись на футболке
Родителей 26-летнего футболиста похитили в Колумбии, мать уже спасли

6А. Мадридский Реал не сумел распечатать ворота Райо Вальекано. Жирона – лидер
У галактикос весь матч в резерве провел украинский голкипер Андрей Лунин

6Б. Его первый гол за Старую Синьору в 57 матчах. Юве в гостях обыграл Фиалок
Фабио Миретти принес победу «Ювентусу» над «Фиорентиной» в Серии A

7А. Минус первая ракетка. Свентек выбила Соболенко и вышла в финал WTA Finals
Ига в двух сетах уверенно обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA 2023

7Б. Американская битва: Джесси vs Коко. Определена первая финалистка WTA Finals
Пегула разгромила Гофф в полуфинале Итогового турнира WTA 2023

7В. Джокович обыграл Димитрова в финале Мастерса в Париже и взял 7-й титул
Новак выиграл 40-й турнир этой категории

8А. «Никогда такого не говорил» – Луческу прояснил историю об окончании карьеры
Мирчу неправильно поняли?

8Б. ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
Мирча пожаловался на судьбу

8В. В Румынии назвали клуб, который Луческу может возглавить после Динамо
Тренера хотят видеть на родине

9. Украинка Анна Музычук заняла второе место в Grand Swiss Tournament
Львовская шахматистка уже ранее получила путевку в Турнир претенденток

10. Почему Прометей проваливает старт сезона
Обозреватель Sport.ua пытается разобраться в причинах неудач команды Ронена Гинзбурга

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Источник Sport.ua
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