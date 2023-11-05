Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Команду к матчу против «Черноморца» готовили Голодюк и Котов
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар покинул харьковский клуб, утверждает «Украинский футбол».
По информации издания, специалист посетил одну из последних тренировок команды, чтобы попрощаться с футболистами и тренерским штабом.
К поединку 13-го тура УПЛ против «Черноморца» харьковчан готовили Олег Голодюк и Евгений Котов. В этом матче «Металлист 1925» одержал победу над соперником со счетом 2:1.
Официально «Металлист 1925» об уходе Эдмара с занимаемой должности на текущий момент не информировал.
43-летний Эдмар занимает должность исполняющего обязанности главного тренера «Металлиста 1925» с 23 октября 2022 года.
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