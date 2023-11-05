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  4. Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
Украина. Премьер лига
05 ноября 2023, 20:43 |
1344
0

Эдмар покинул Металлист 1925 – источник

Команду к матчу против «Черноморца» готовили Голодюк и Котов

05 ноября 2023, 20:43 |
1344
0
Эдмар покинул Металлист 1925 – источник
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар покинул харьковский клуб, утверждает «Украинский футбол».

По информации издания, специалист посетил одну из последних тренировок команды, чтобы попрощаться с футболистами и тренерским штабом.

К поединку 13-го тура УПЛ против «Черноморца» харьковчан готовили Олег Голодюк и Евгений Котов. В этом матче «Металлист 1925» одержал победу над соперником со счетом 2:1.

Официально «Металлист 1925» об уходе Эдмара с занимаемой должности на текущий момент не информировал.

43-летний Эдмар занимает должность исполняющего обязанности главного тренера «Металлиста 1925» с 23 октября 2022 года.

По теме:
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Эдмар Металлист 1925 отставка тренеры Олег Голодюк Евгений Котов
Источник Украинский футбол
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