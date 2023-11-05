Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар покинул харьковский клуб, утверждает «Украинский футбол».

По информации издания, специалист посетил одну из последних тренировок команды, чтобы попрощаться с футболистами и тренерским штабом.

К поединку 13-го тура УПЛ против «Черноморца» харьковчан готовили Олег Голодюк и Евгений Котов. В этом матче «Металлист 1925» одержал победу над соперником со счетом 2:1.

Официально «Металлист 1925» об уходе Эдмара с занимаемой должности на текущий момент не информировал.

43-летний Эдмар занимает должность исполняющего обязанности главного тренера «Металлиста 1925» с 23 октября 2022 года.