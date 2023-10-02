По тонкому льду. Эдмар уже почти год как и.о. коуча Металлиста 1925

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны очень многие иностранцы, даже из числа тех, кто успел обзавестись полноценным украинским гражданством, поспешили покинуть территорию нашей страны, стремясь оказаться в куда более спокойных регионах земного шара. Тем удивительнее оказалось возвращение в Украину экс-хавбека «Таврии», «Металлиста», «Днепра», «Металлиста 1925» и национальной команды страны Эдмара, который с профессиональным футболом в статусе игрока де-факто попрощался еще весной 2018-го, после чего отбыл в США, где недолгое время побаловался выступлениями на аматорском уровне.

Чуть больше года назад, 23 сентября 2022-го, «Металлист 1925» объявил о том, что Эдмар вернулся в Украину ради возможности стать одним из тренеров юношеской команды харьковского клуба. Эта новость действительно оказалась крайне неожиданной, так как ранее украинец бразильского происхождения заявлял о желании начать тренерскую карьеру в США, а также о стремлении помогать талантливым украинским молодым игрокам выйти на бразильский трансферный рынок.

«Последние четыре года я жил во Флориде и только недавно вернулся в Бразилию. Владею недвижимостью и в Украине. Сейчас нахожусь в Сан-Паулу. Вместе с Клейтоном Шавьером мы открыли агентство в Бразилии. В планах также заняться тренерской деятельностью в США. Но я пока не могу начать, так как не получил рабочую американскую визу. В качестве одного из направлений нашей деятельности мы видим приглашение кого-то из украинских игроков в чемпионат Бразилии. Это будет очень интересный опыт для молодых ребят. Такую возможность мы тоже рассматриваем», – рассказывал Эдмар в январе 2022 года.

После начала полномасштабной войны с россией большинство планов пришлось отложить «в долгий ящик», в том числе и Эдмару. О более продвинутом сотрудничестве с точки зрения агентского бизнеса с украинскими футбольными клубами в первой половине минувшего года не могло быть и речи, а вот в сентябре экс-хавбек сборной Украины, так и не реализовав свое стремление стать футбольным тренером в США, оказался в Харькове.

Но еще более неожиданный ход события с пребыванием Эдмара в Харькове получили в октябре минувшего года, когда с поста главного тренера «Металлиста 1925» ушел Валерий Кривенцов. Тогда исполнительный директор «желто-синих» Андрей Неделин охарактеризовал ситуацию как «банальную до беспредела», при этом окончательно запутав всех фразой о том, что уход Кривенцова – это «не отставка и не увольнение». Так и хотелось уточнить – а что же тогда?

Уже на следующий день после расставания с Кривенцовым «Металлист 1925» объявил о том, что исполнять обязанности главного тренера первой команды будет Эдмар, ассистентом которого станет Олег Голодюк. Фактически харьковская команда была доверена малоопытным специалистам, но тем все-таки удалось выполнить задачу минимум и сохранить для «Металлиста 1925» прописку в элитарном украинском дивизионе. «Желто-синие» благодаря ничьей против «Динамо» в матче заключительного тура сезона-2022/23 финишировали на 12-й строчке, благодаря чему избежали необходимости играть стыковые поединки с амбициозными представителями Первой лиги.

Летом Эдмар рассчитывал на существенное усиление состава, но 30 августа, уже после начала соревновательного процесса в сезоне-2023/24, из стана «Металлиста 1925» пришла очередная сенсационная новость. На этот раз со знаком «минус». Инвесторы клуба, сославшись на сложную экономическую ситуацию, вызванную убытками от войны, заявили о прекращении финансирования, по причине чего несколько дней «Металлист 1925» фактически был в подвешенном состоянии и даже находился под угрозой полного исчезновения.

Однако ситуация разрешилась благополучно, и «Металлисту 1925» удалось обрести нового инвестора, который, как кажется в настоящий момент, даже имеет амбиции построить в Харькове действительно качественный, сильный и эффективный спортивный проект. Очевидно, что Эдмар все еще сохраняет надежды в сотрудничестве с экс-партнером по команде Клейтоном Шавьером привлечь в ряды «Металлиста 1925» перспективных и недорогих бразильских легионеров, которые смогли бы помочь «желто-синим» значительно улучшить результаты, а впоследствии – принести клубу финансовую прибыль.

Да и после смены инвестора «Металлист 1925» пока не проиграл ни одного поединка в УПЛ. Стартовые два поражения сменились серией из пяти матчей без проигрышей (3 победы, 2 ничьи), причем полновесные три очка харьковчане набрали против полпреда Украины в еврокубках «Зари», а одну из ничьих «скатали» против «Руха», недавно отобравшего победу в поединке УПЛ у действующего чемпиона «Шахтера».

Казалось бы, ситуация вполне благоприятная для того, чтобы Эдмар наконец-то избавился от надоедливой приставки «исполняющий обязанности», которая сопровождает его уже почти год. Однако этого не происходит, и тому есть ряд вполне объективных объяснений.

На текущий момент, исходя из данных, которые есть в публичной плоскости (а в украинском футболе это стоит подчеркивать едва ли не каждый раз, когда речь заходит о хоть сколько-нибудь значимой информации о той или иной персоне), 43-летний Эдмар банально не имеет лицензии, которая бы позволяла ему быть полноценным главным тренером команды УПЛ. Речь о лицензии категории PRO, которая юридически дает право ее обладателю считаться наставником первой команды элитарного дивизиона украинского футбола.

Известно, что еще в ноябре 2018 года Эдмар завершил в Украине тренерские курсы и получил диплом категории А, но после того этнический бразилец в одном из интервью говорил о том, что взял определенную паузу в вопросе повышения тренерской квалификации.

Подобная ситуация не является новой для украинского футбола, так как в минувшем году с чем-то подобным сталкивался Александр Призетко в «Металлисте», который де-факто был главным тренером команды, но по бумагам таковым значился Олег Ратий, а еще раньше, например, можно вспомнить, как «Минай» при помощи Николая Цымбала решал вопрос отсутствия необходимой лицензии у де-факто главного тренера команды Василия Кобина.

В настоящий момент Эдмар, очевидно, заинтересован в продолжении пребывания на тренерском ремесле. В марте была информация, что украинец бразильского происхождения побывал на стажировке в «Арсенале». В лондонский клуб и.о. коуча «Металлиста 1925» позвал спортивный директор «канониров» Эду Гаспар, который находится в теплых дружеских отношениях с Эдмаром.

Instagram. Эдмар и Эду Гаспар

«Мои впечатления от пребывания в расположении «Арсенала» – максимально положительные. В этом клубе все работает на высшем уровне. Когда заходишь на их базу, сразу видишь, что каждый знает, что он должен делать и для чего он это делает – все работают ради успехов команды. Эти слова касаются как обычных работников, так и, конечно, руководителей клуба, таких как главный тренер Микель Артета или технический директор Эду Гаспар. Он проделал огромную работу для того, чтобы команда была там, где есть сейчас», – описывал свои впечатления от стажировке в «Арсенале» Эдмар.

Однако пока возможности назначения Эдмара полноценным главным тренером «Металлиста 1925» без применения каких-либо уловок у руководства этого клуба, очевидно, нет. Другой вопрос, что боссов «желто-синих» именно такой формат сотрудничества может даже устраивать гораздо больше, так как при нем Эдмар теоретически может рассчитывать на куда менее скромные условия по личному контракту, причем это касается не только финансовых аспектов, но и ряда других обязательств, которые тренер с большей квалификацией может для себя вытребовать.

Еще один очевидный риск для Эдмара заключается в том, что если новый инвестор клуба действительно выкажет заинтересованность в стремительном развитии команды и подкрепит это хорошей экономикой, то в какой-то момент топ-менеджмент «Металлиста 1925» может попросту принять решение поставить у руля команды более опытного и маститого наставника, успевшего заслужить как авторитет, так и признание в УПЛ. Благо, безработных специалистов с необходимой «корочкой» на отечественном рынке хватает, и мало кто из них нынче востребован за рубежом.

Поэтому Эдмар, можно сказать, вот уже практически год ходит по тонкому льду в «Металлисте 1925», и пока сложно даже предположить, сколько еще везение будет сопутствовать молодому специалисту, который достаточно долго определялся, кем же он больше хочет себя видеть в футболе после завершения карьеры игрока – тренером или агентом. Да и, откровенно говоря, не факт, что даже эти 11 месяцев в стане «желто-синих» окончательно помогли Эдмару приблизиться к решению своего личного карьерного ребуса…