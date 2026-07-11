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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 14:41 | Обновлено 11 июля 2026, 14:57
739
0

Харьков сделал солидное предложение по вингеру сборной Украины

«Колос» отказался отпускать Гусола

11 июля 2026, 14:41 | Обновлено 11 июля 2026, 14:57
739
0
Харьков сделал солидное предложение по вингеру сборной Украины
ФК Колос. Артем Гусол
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20-летний вингер «Колоса» и молодежной сборной Украины Артем Гусол мог зимой оказаться в Харькове.

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что полгода назад тогдашний клуб «Металлист 1925», который сейчас носит название «Харьков», предложил «Колосу» 1,5 миллиона евро за футболиста. «Колос» ответил отказом, поскольку оценивает Гусола не менее чем в 2 миллиона евро.

По словам инсайдера, интерес к Артему проявляют клубы из Германии и Чехии. «Виктория Пльзень» и «Славия» (Прага) якобы готовы удовлетворить финансовые аппетиты «Колоса».

В прошлом сезоне Гусол принял участие в 26 матчах команды, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до 2028 года.

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Артем Гусол Колос Ковалевка Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы Металлист 1925
Андрей Плыгун Источник: Игорь Бурбас
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