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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это впервые, когда мы им забивали»
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 17:54 |
262
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это впервые, когда мы им забивали»

Главный тренер «Харькова» прокомментировал ничью с «Вольфсбергом»

10 июля 2026, 17:54 |
262
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это впервые, когда мы им забивали»
ФК Харьков. Младен Бартулович
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович прокомментировал ничью с австрийским «Вольфсбергом» (3:3) в товарищеском матче.

– Сейчас будем подводить итоги первой части сборов в целом, но сначала – о сегодняшнем матче.

– Был хороший и очень интересный матч, считаю. Ребята, которые моложе, получили сегодня больше игрового времени и показали достойную игру против достойного соперника. Это первый раз, когда мы забили им, ведь мы уже играли с ними зимой и раньше. Немного огорчает то, что у нас в этом матче получили травмы Кастильо и Аревало, но есть два дня выходных, а точнее полтора, поэтому ребята восстанавливаются, и мы будем дальше работать.

– У кого сегодня был более высокий коэффициент полезного действия – у Баптистелы или у Баттона Забергжи, как вы считаете?

– Все ребята работали и в атаке, и в обороне. Баттон реализовал два момента, Баптистела тоже отдавал хорошие пасы, забил гол. Хочется, чтобы и другие ребята тоже прибавляли, потому что были моменты и можно было забивать ещё больше.

– Что скажете по поводу обороны? Какие моменты, возможно, вам не очень понравились?

– Это третий гол, потому что он был необязательным. При счёте 3:2 нужно доводить матч до конца и до победы. После счёта 2:0 немного расслабились, но это молодость, поэтому сразу пропустили этот второй гол. А пенальти, на мой взгляд, его не было, но это их судья, поэтому он его назначил. Счёт – 3:3. Доволен сегодняшним матчем.

– Экватор летних сборов в Австрии. Какие промежуточные выводы уже можно сделать?

– Это был самый тяжелый период для ребят, а после выходных будет немного легче. У нас впереди очень интересные матчи. Конечно, ребята работали под большими нагрузками. Вчера у нас был очень интересный матч против «Зальцбурга». Мы пытались играть в свою игру, прессинговать, а соперник где-то наказывал нас за наши ошибки. После наших ошибок мы сразу пропускали голы, но у нас тоже были хорошие моменты, которые мы не реализовали. Да, счёт некрасивый, но матч получился очень информативным как для нас, так и для ребят. Я уже поговорил с ними, поэтому нужно делать правильные выводы и двигаться дальше.

– Какие основные задачи вы ставите перед командой на вторую часть сборов?

– Ближе к чемпионату нужно определить основной состав, который выйдет на первый матч с «Вересом». Ребята ещё получат игровое время и возможность проявить себя. У них будет возможность доказать, что они должны играть в основном составе.

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Младен Бартулович РБ Зальцбург пресс-конференция Харьков товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Вольфсбергер
Дмитрий Вус Источник
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