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Товарищеские матчи
Харьков
10.07.2026 11:30 – FT 3 : 3
Вольфсбергер
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 13:53 | Обновлено 10 июля 2026, 13:56
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Результативная перестрелка. Харьков сыграл вничью с Вольфсбергером

Товарищеский матч состоялся на сборах в Австрии

10 июля 2026, 13:53 | Обновлено 10 июля 2026, 13:56
351
0
Результативная перестрелка. Харьков сыграл вничью с Вольфсбергером
ФК Харьков
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Клуб УПЛ Харьков провел контрольный матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 11:30 Харьков сыграл вничью с командой Вольфсбергер из Австрии.

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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч прошел в австрийском Мария-Альм. Команды забили по три гола в результативном спарринге.

У харьковской команды голы забили Кауан Баптистелла, Брайан Кастильо, Батон Забергджа.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 10 июля 2026. Мария-Альм (Австрия)

11:30. Харьков (Украина) – Вольфсбергер (Австрия) – 3:3

Голы: Баптистелла, 5, Кастильо, 20, Забергджа, 67 – Зульцнер, 21, Вриони, 35 (пен), Карамоко, 81

Харьков: Проценко (Варакута, 46), Пличко (Салюк, 63), Павлюк (кап), Дубко, Потапенко (Мартынюк, 63), Король (Профини, 75), Гаджиев (Антюх, 63), Аревало (Когут, 46), Баптистелла (Парако, 75), Забергджа, Кастильо (Багрий, 46)

Запас: Гончаров, Крупский, Шабанов, Калюжный, Яцик, Рашица

Главный тренер: Младен Бартулович

Вольфсбергер: Польстер, Беогунек, Пьезингер, Виммер (кап), Вольмут, Зульцнер, Мамагейшвили, Шварц, Шабауэр, Авдияй, Вриони

Главный тренер: Томас Зильбербергер

Предупреждения: Павлюк, 34, Салюк, 85 – Шрибль, 78

Удаление: Салюк, 90 (второе предупреждение)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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