Харьков – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля в 11:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
10 июля в 11:30 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Вольфсбергер из Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе в австрийском Мария-Альм.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Харьков – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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