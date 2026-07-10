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Товарищеские матчи
Харьков
10.07.2026 11:30 - : -
Вольфсбергер
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 11:30 | Обновлено 10 июля 2026, 11:31
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Харьков – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля в 11:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

10 июля 2026, 11:30 | Обновлено 10 июля 2026, 11:31
61
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Харьков – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

10 июля в 11:30 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Вольфсбергер из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе в австрийском Мария-Альм.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Харьков товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Вольфсбергер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Ніякий цей Харків, їх будуть чпокати в УПЛ по повній як вчора це зробив Зальцбург
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