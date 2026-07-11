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Товарищеские матчи
Харьков
10.07.2026 11:30 – FT 3 : 3
Вольфсбергер
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Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 15:37 | Обновлено 11 июля 2026, 15:39
186
0

Харьков – Вольфсбергер – 3:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного на сборах в Австрии

11 июля 2026, 15:37 | Обновлено 11 июля 2026, 15:39
186
0
Харьков – Вольфсбергер – 3:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
ФК Харьков
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Клуб УПЛ Харьков провел очередной контрольный матч на сборах в Австрии.

10 июля в 11:30 Харьков сыграл вничью с командой Вольфсбергер из Австрии (3:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч прошел в австрийском Мария-Альм. Команды забили по три гола в результативном спарринге.

У харьковской команды голы забили Кауан Баптистелла, Себастьян Кастильо, Батон Забергджа.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 10 июля 2026. Мария-Альм (Австрия)

11:30. Харьков (Украина) – Вольфсбергер (Австрия) – 3:3

Голы: Баптистелла, 5, Кастильо, 20, Забергджа, 67 – Зульцнер, 21, Вриони, 35 (пен), Карамоко, 81

Видео голов и обзор матча

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Вольфсбергер Батон Забергджа Себастьян Кастильо Кауан Баптистелла
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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