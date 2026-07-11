Харьков – Вольфсбергер – 3:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного на сборах в Австрии
Клуб УПЛ Харьков провел очередной контрольный матч на сборах в Австрии.
10 июля в 11:30 Харьков сыграл вничью с командой Вольфсбергер из Австрии (3:3).
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Товарищеский матч прошел в австрийском Мария-Альм. Команды забили по три гола в результативном спарринге.
У харьковской команды голы забили Кауан Баптистелла, Себастьян Кастильо, Батон Забергджа.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Товарищеский матч. 10 июля 2026. Мария-Альм (Австрия)
11:30. Харьков (Украина) – Вольфсбергер (Австрия) – 3:3
Голы: Баптистелла, 5, Кастильо, 20, Забергджа, 67 – Зульцнер, 21, Вриони, 35 (пен), Карамоко, 81
Видео голов и обзор матча
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