Харьков – Вольфсбергер – 3:3. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор

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Клуб УПЛ Харьков провел очередной контрольный матч на сборах в Австрии.

10 июля в 11:30 Харьков сыграл вничью с командой Вольфсбергер из Австрии (3:3).

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Товарищеский матч прошел в австрийском Мария-Альм. Команды забили по три гола в результативном спарринге.

У харьковской команды голы забили Кауан Баптистелла, Себастьян Кастильо, Батон Забергджа.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 10 июля 2026. Мария-Альм (Австрия)

11:30. Харьков (Украина) – Вольфсбергер (Австрия) – 3:3

Голы: Баптистелла, 5, Кастильо, 20, Забергджа, 67 – Зульцнер, 21, Вриони, 35 (пен), Карамоко, 81

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