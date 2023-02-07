Клейтон ШАВЬЕР: Будем растить игроков, чтобы Металлист 1925 играл в Европе

Бывший хавбек харьковского «Металлиста» Клейтон Шавьер, который сейчас находится в лагере «Металлиста 1925», поделился мнением о перспективах развития команды, которую возглавляет его экс-партнер по клубу из Харькова Эдмар.

– Клейтон, расскажите, пожалуйста, что вы вообще знаете о клубе «Металлист 1925»?

– Когда я закончил карьеру, то среди других дел начал следить за клубом «Металлист 1925», который возник в не чужом мне Харькове. Конечно, когда к клубу присоединился Эдмар, я стал чаще смотреть матчи. Я вижу, что у «Металлиста 1925» есть амбиции стать действительно хорошим клубом.

– Какова была ваша реакция, когда узнали, что Эдмара назначили тренером «Металлиста 1925»?

– Я очень обрадовался, хотя это и стало для меня сюрпризом. Желаю Эдмару успехов, я знаю, какой это хороший человек. Он мой друг, и я знаю, что ему все удастся. Потому что он отдается делу, которым занимается на все 100.

– Летом было договорено о сотрудничестве между «Металлистом 1925» с вашей академией. Расскажите об этом сотрудничестве? Что можете сказать об Игоре Ногейре и Лео Казаесе?

– Проект, который есть у нас в Бразилии – академия. Я об этом думал еще до того, как окончить карьеру. Конечно, мы хотим выращивать качественных футболистов. Что касается Игоря и Лео – это молодые футболисты, мы верим, что у них есть потенциал, чтобы стать искусными игроками, которые будут играть на высоком уровне. Как раньше здесь играли мы с Эдмаром.

– Каковы дальнейшие перспективы этого сотрудничества?

– Хочется, чтобы это сотрудничество было плодотворным. Чтобы это работало в обе стороны. Будем делать все необходимое, чтобы растить футболистов, которые будут попадать с «Металлистом 1925» в еврокубки.