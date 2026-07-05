Бартулович объяснил, почему сорвался трансфер топ-игрока в Металлист 1925
Семья не разрешила Бруниньо перейти в харьковский клуб
Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович рассказал о причинах срыва трансфера бразильского полузащитника «Карпат» Бруниньо.
Зимой, когда клуб ещё носил название «Металлист 1925», был согласован переход игрока за 2,2 млн евро. Бразилец уже находился на сборах с харьковской командой в Испании, прошел медосмотр и даже выбрал себе 10-й игровой номер. Вернувшись в Украину, футболист неожиданно изменил свое решение. Бартулович пояснил, что Бруниньо отказался от перехода по настоянию своей семьи.
– Он приехал к нам в Испанию на сборы, мы ждали какие-то документы от его клуба «Атлетико Минейро», и это немного затянулось. Мы уже приехали в Украину и не смогли подписать с ним контракт.
У нас было день-два выходных, и мне позвонили: «Бруниньо хочет уехать домой, потому что боится оставаться в Киеве».
– Домой – это во Львов?
– Да, в «Карпаты». Я ему позвонил, спрашиваю: «Что случилось?» Он говорит: «Моя семья не даст мне спокойно работать, они очень переживают из-за ситуации в Киеве, не хотят, чтобы я был здесь. Я не смогу на 100 процентов отдаваться футболу в такой ситуации». И всё, он уехал в «Карпаты».
– Была ли возможность всё-таки уговорить его остаться?
– Мы много разговаривали с ним, и агенты разговаривали, и руководство нашего клуба встречалось с ним в Киеве после этого. Но он говорил: «Нет». Может, хуже было бы, если бы мы подписали контракт, а он захотел уехать домой.
В начале июля Бруниньо перешел в израильский клуб «Маккаби» Хайфа. Сумма трансфера составила 1,7 млн евро.
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