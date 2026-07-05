Вратарь сборной Украины вернется в УПЛ

«Харьков» находится в шаге от подписания контракта с украинским вратарём Георгием Ермаковым.

По информации ТаТоТаке, переговоры между «Харьковом» и израильским «Маккаби» вышли на финальную стадию, а стороны уже достигли принципиальных договоренностей относительно трансфера.

Сообщается, что клубы согласовали сумму сделки. Изначально «Маккаби» требовал 5 млн евро, тогда как украинская сторона предлагала 3 млн. В итоге стороны сошлись на компромиссной сумме – около 3,2 млн евро.

Также отмечается, что израильский клуб уже определился с заменой украинцу. «Маккаби» планирует подписать вратаря сборной Израиля Омри Глайзера, который в настоящее время выступает за «Црвену Звезду». Этому способствует главный тренер команды Барак Бахар, который хорошо знаком с голкипером.

Кроме того, «Харьков» уже согласовал с Ермаковым личные условия контракта.