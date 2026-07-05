Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь сборной Украины вернется в УПЛ
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 09:08 | Обновлено 05 июля 2026, 09:21
2719
0

Вратарь сборной Украины вернется в УПЛ

«Харьков» подпишет Ермакова

05 июля 2026, 09:08 | Обновлено 05 июля 2026, 09:21
2719
0
Вратарь сборной Украины вернется в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Харьков» находится в шаге от подписания контракта с украинским вратарём Георгием Ермаковым.

По информации ТаТоТаке, переговоры между «Харьковом» и израильским «Маккаби» вышли на финальную стадию, а стороны уже достигли принципиальных договоренностей относительно трансфера.

Сообщается, что клубы согласовали сумму сделки. Изначально «Маккаби» требовал 5 млн евро, тогда как украинская сторона предлагала 3 млн. В итоге стороны сошлись на компромиссной сумме – около 3,2 млн евро.

Также отмечается, что израильский клуб уже определился с заменой украинцу. «Маккаби» планирует подписать вратаря сборной Израиля Омри Глайзера, который в настоящее время выступает за «Црвену Звезду». Этому способствует главный тренер команды Барак Бахар, который хорошо знаком с голкипером.

Кроме того, «Харьков» уже согласовал с Ермаковым личные условия контракта.

По теме:
Суркис принял решение о будущем Михавко после слухов о трансфере
Калюжный объяснил, почему решил продлить контракт с ФК Харьков
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я уже давно им восхищаюсь»
Георгий Ермаков трансферы УПЛ трансферы Харьков Маккаби Хайфа
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Хоккей | 04 июля 2026, 09:22 2
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ

30-летний Эдуард Захарченко подтвердил, что проходит службу в вооруженных силах

Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Бокс | 04 июля 2026, 09:17 8
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе

Украинец может стать бойцом Zuffa Boxing

ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
Футбол | 04.07.2026, 18:36
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
Динамо получило право на трансфер известного украинского футболиста
Футбол | 05.07.2026, 07:42
Динамо получило право на трансфер известного украинского футболиста
Динамо получило право на трансфер известного украинского футболиста
ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ показала идеальную фигуру у бассейна
Футбол | 05.07.2026, 02:39
ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ показала идеальную фигуру у бассейна
ФОТО. Журналистка УПЛ ТВ показала идеальную фигуру у бассейна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 3
Бокс
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем