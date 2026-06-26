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  4. Харьков после трансфера Яцыка из Динамо обокрал Шахтер
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 05:32 |
585
0

Харьков после трансфера Яцыка из Динамо обокрал Шахтер

Харьковчане опередили «горняков» в трансфере Профини

26 июня 2026, 05:32 |
585
0
Харьков после трансфера Яцыка из Динамо обокрал Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Профини
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ФК «Харьков» продолжает активно работать на трансферном рынке и в ближайшее время может объявить о подписании еще одного футболиста.

По информации Игоря Бурбаса, аргентинский опорный полузащитник Рафаэль Профини уже прибыл в Австрию, где в настоящее время проходит медицинское обследование. Игрок ожидает прибытия команды в тренировочный лагерь, после чего стороны должны завершить все формальности.

Профини станет уже третьим новичком команды в текущее межсезонье. Ранее «Харьков» укрепился украинским полузащитником Александром Яцыком, а также защитником Карлосом Парако.

Ранее Профини хотел подписать контракт с «Шахтером», который сделал официальное предложение.

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Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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