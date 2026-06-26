Харьков после трансфера Яцыка из Динамо обокрал Шахтер
Харьковчане опередили «горняков» в трансфере Профини
ФК «Харьков» продолжает активно работать на трансферном рынке и в ближайшее время может объявить о подписании еще одного футболиста.
По информации Игоря Бурбаса, аргентинский опорный полузащитник Рафаэль Профини уже прибыл в Австрию, где в настоящее время проходит медицинское обследование. Игрок ожидает прибытия команды в тренировочный лагерь, после чего стороны должны завершить все формальности.
Профини станет уже третьим новичком команды в текущее межсезонье. Ранее «Харьков» укрепился украинским полузащитником Александром Яцыком, а также защитником Карлосом Парако.
Ранее Профини хотел подписать контракт с «Шахтером», который сделал официальное предложение.
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