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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 21:27 |
410
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Шахтер сделал официальное предложение о трансфере игрока из Аргентины

Донецкий клуб планирует оформить переход Рафаэля Профини за три миллиона евро

05 июня 2026, 21:27 |
410
1 Comments
Шахтер сделал официальное предложение о трансфере игрока из Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Профинми
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Донецкий «Шахтер» намерен укрепить центр поля перед стартом в Лиге чемпионов и нашел усиление в чемпионате Аргентины. Об этом сообщили сразу несколько источников.

Представитель Украинской Премьер-лиги сделал официальное предложение о трансфере полузащитника Рафаэля Профини, который выступает в составе «Унион Санта-Фе».

За 22-летнего футболиста «горняки» намерены заплатить три миллиона евро – аргентинская сторона начала изучать условия потенциальной сделки и вскоре даст свой ответ донецкому клубу.

Профини может сыграть в опорной зоне, центре защиты и закрыть позицию центрального полузащитника. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.

Контракт аргентинца истекает 31 декабря, а его трансферная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.

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чемпионат Аргентины по футболу Унион Санта-Фе Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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ну це ж просто супер для клубу в центрі!!!
А різних Бондаренків, Очеретьків  і нах.. не треба 
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