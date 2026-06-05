Шахтер сделал официальное предложение о трансфере игрока из Аргентины

Донецкий «Шахтер» намерен укрепить центр поля перед стартом в Лиге чемпионов и нашел усиление в чемпионате Аргентины. Об этом сообщили сразу несколько источников.

Представитель Украинской Премьер-лиги сделал официальное предложение о трансфере полузащитника Рафаэля Профини, который выступает в составе «Унион Санта-Фе».

За 22-летнего футболиста «горняки» намерены заплатить три миллиона евро – аргентинская сторона начала изучать условия потенциальной сделки и вскоре даст свой ответ донецкому клубу.

Профини может сыграть в опорной зоне, центре защиты и закрыть позицию центрального полузащитника. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.

Контракт аргентинца истекает 31 декабря, а его трансферная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.

Bomba en el mercado para #Unión



Shakhtar Donetsk 🇺🇦 habría presentado una oferta de 3 millones de dólares por Rafael Profini.



El volante, representado por Cristian Bragarnik, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año.



La propuesta ya está siendo analizada. pic.twitter.com/vAhOpxpbJ0 — Federico Benito (@fedebenito05) June 4, 2026