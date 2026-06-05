Шахтер сделал официальное предложение о трансфере игрока из Аргентины
Донецкий клуб планирует оформить переход Рафаэля Профини за три миллиона евро
Донецкий «Шахтер» намерен укрепить центр поля перед стартом в Лиге чемпионов и нашел усиление в чемпионате Аргентины. Об этом сообщили сразу несколько источников.
Представитель Украинской Премьер-лиги сделал официальное предложение о трансфере полузащитника Рафаэля Профини, который выступает в составе «Унион Санта-Фе».
За 22-летнего футболиста «горняки» намерены заплатить три миллиона евро – аргентинская сторона начала изучать условия потенциальной сделки и вскоре даст свой ответ донецкому клубу.
Профини может сыграть в опорной зоне, центре защиты и закрыть позицию центрального полузащитника. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.
Контракт аргентинца истекает 31 декабря, а его трансферная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.
Bomba en el mercado para #Unión— Federico Benito (@fedebenito05) June 4, 2026
Shakhtar Donetsk 🇺🇦 habría presentado una oferta de 3 millones de dólares por Rafael Profini.
El volante, representado por Cristian Bragarnik, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año.
La propuesta ya está siendo analizada. pic.twitter.com/vAhOpxpbJ0
🔴⚪ #Unión || 🚨 ¿SE VA UNA JOYA TATENGUE?— LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) June 5, 2026
Rafael #Profini despertó el interés del fútbol europeo y el Tate ya recibió una oferta formal por el mediocampista de 22 años.
🇺🇦 El club interesado es el #ShakhtarDonetsk de Ucrania.
💰 La oferta sería considerada muy importante… pic.twitter.com/DkxWDgGocx
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