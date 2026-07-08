Президент Харькова объяснил, почему решил отказаться от Металлиста 1925

Президент «Харькова» Богдан Бойко объяснил, почему было принято решение о ребрендинге клуба.

В конце прошлого сезона «Металлист 1925» сменил название на «Харьков», а также клубные цвета – с желто-синих на багрово-золотые. Функционер заявил, что у клуба есть собственные амбиции и он не хочет, чтобы его путали с перволиговым «Металлистом».

«Только огромный респект основателям и владельцу бывшего «Металлиста 1925». Но на сегодняшний день, учитывая наши амбиции, мы хотим отделиться, мы хотим создавать что-то новое. Теперь мы – «Харьков», теперь мы не можем не выигрывать», – отметил Бойко.

«Металлист 1925» был создан группой харьковских бизнесменов в 2016 году как ответ на серьёзные финансовые проблемы «Металлиста». В 2023 году клуб сменил владельцев, тогда же в его структуру вошёл Бойко.