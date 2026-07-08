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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 15:23 | Обновлено 08 июля 2026, 15:49
1248
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Президент Харькова объяснил, почему решил отказаться от Металлиста 1925

Бойко считает, что пришло время отделиться от чужой истории

08 июля 2026, 15:23 | Обновлено 08 июля 2026, 15:49
1248
2 Comments
Президент Харькова объяснил, почему решил отказаться от Металлиста 1925
ФК Харьков. Богдан Бойко
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Президент «Харькова» Богдан Бойко объяснил, почему было принято решение о ребрендинге клуба.

В конце прошлого сезона «Металлист 1925» сменил название на «Харьков», а также клубные цвета – с желто-синих на багрово-золотые. Функционер заявил, что у клуба есть собственные амбиции и он не хочет, чтобы его путали с перволиговым «Металлистом».

«Только огромный респект основателям и владельцу бывшего «Металлиста 1925». Но на сегодняшний день, учитывая наши амбиции, мы хотим отделиться, мы хотим создавать что-то новое. Теперь мы – «Харьков», теперь мы не можем не выигрывать», – отметил Бойко.

«Металлист 1925» был создан группой харьковских бизнесменов в 2016 году как ответ на серьёзные финансовые проблемы «Металлиста». В 2023 году клуб сменил владельцев, тогда же в его структуру вошёл Бойко.

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Богдан Бойко Харьков Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ребрендинг
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Комментарии 2
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Так ФК Харків це теж чужа історія. І сконали вони доволі швидко 
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"ФК Харків". Створювати нове? )) Данілова консультантом не запрошували?
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