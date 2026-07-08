Стало известно, сколько новичков хочет подписать Харьков
Бойко хочет еще 2-3 новичков
Президент ФК Харьков (переименованный Металлист 1925) Богдан Бойко рассказал о том, что работа на трансферном рынке еще не завершена.
– Я считаю, что каждая позиция должна быть конкурентной. Конкуренция – это всегда рост. Сейчас мы видим 2–3 позиции, которые нуждаются в усилении, но скажу, что мы уже готовы выполнять определенные задачи.
– Возможно, приоткроете занавес. Сколько еще потенциальных новичков ожидается этим летом?
– Очень хотим, чтобы еще 2–3 игрока к нам присоединились.
Летом клуб подписал Александра Яцыка, Карлоса Пареко и Рафаэля Профини.
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