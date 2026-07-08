Стало известно, сколько новичков хочет подписать Харьков

Президент ФК Харьков (переименованный Металлист 1925) Богдан Бойко рассказал о том, что работа на трансферном рынке еще не завершена.

– Я считаю, что каждая позиция должна быть конкурентной. Конкуренция – это всегда рост. Сейчас мы видим 2–3 позиции, которые нуждаются в усилении, но скажу, что мы уже готовы выполнять определенные задачи.

– Возможно, приоткроете занавес. Сколько еще потенциальных новичков ожидается этим летом?

– Очень хотим, чтобы еще 2–3 игрока к нам присоединились.

Летом клуб подписал Александра Яцыка, Карлоса Пареко и Рафаэля Профини.