Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько новичков хочет подписать Харьков
Чемпионат Украины
08 июля 2026, 14:39 | Обновлено 08 июля 2026, 14:42
546
0

Стало известно, сколько новичков хочет подписать Харьков

Бойко хочет еще 2-3 новичков

08 июля 2026, 14:39 | Обновлено 08 июля 2026, 14:42
546
0
Стало известно, сколько новичков хочет подписать Харьков
ФК Харьков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент ФК Харьков (переименованный Металлист 1925) Богдан Бойко рассказал о том, что работа на трансферном рынке еще не завершена.

– Я считаю, что каждая позиция должна быть конкурентной. Конкуренция – это всегда рост. Сейчас мы видим 2–3 позиции, которые нуждаются в усилении, но скажу, что мы уже готовы выполнять определенные задачи.

– Возможно, приоткроете занавес. Сколько еще потенциальных новичков ожидается этим летом?

– Очень хотим, чтобы еще 2–3 игрока к нам присоединились.

Летом клуб подписал Александра Яцыка, Карлоса Пареко и Рафаэля Профини.

По теме:
«Решил не мешать». Президент Харькова рассказал, как бросил Динамо
В Оболони возникли проблемы в атаке
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал первого летнего новичка
Харьков Украинская Премьер-лига Богдан Бойко трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Футбол | 08 июля 2026, 07:07 6
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина

Вратарь не входит в планы клуба в качестве долгосрочной замены Куртуа

Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Футбол | 07 июля 2026, 21:15 103
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет
Сюжет, которому позавидует любой блокбастер. Аргентина победила Египет

Месси и компания невероятным образом дожали «фараонов», уступая в два мяча

Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов
Футбол | 08.07.2026, 11:59
Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов
Тьерри АНРИ про Роналду: Не все великие выиграли ЧМ. Желаю ему 1000 голов
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 08.07.2026, 07:00
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Известный футболист отказался играть за Шахтер из-за войны в Украине
Футбол | 08.07.2026, 08:12
Известный футболист отказался играть за Шахтер из-за войны в Украине
Известный футболист отказался играть за Шахтер из-за войны в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
07.07.2026, 14:44
Бокс
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
Как выглядит таблица коэффициентов УЕФА перед стартом нового евросезона
06.07.2026, 13:10 14
Футбол
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 5
Футбол
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 7
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем