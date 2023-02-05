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  4. Приехала легенда. В лагере Металлиста 1925 появился Клейтон Шавьер
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:53
1176
2

Приехала легенда. В лагере Металлиста 1925 появился Клейтон Шавьер

Бразилец прилетел на сбор команды в Турции

05 февраля 2023, 15:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 15:53
1176
2
Приехала легенда. В лагере Металлиста 1925 появился Клейтон Шавьер
ФК Металлист 1925. Клейтон Шавьер

В тренировочном лагере харьковского «Металлиста 1925» появился 39-летний бывший полузащитник Клейтон Шавьер. Об этом уведомила пресс-служба харьковского клуба, опубликовав фотографии бразильца, облаченного в экипировку коллектива.

«К лагерю «Металлиста 1925» в Сиде присоединился любимец харьковских болельщиков, друг и партнер нашего клуба – Клейтон Шавьер», – сказано в сообщении «Металлиста 1925».

Клейтон Шавьер, как известно, с 2010 по 2015 год защищал цвета харьковского футбольного клуба «Металлист» и остался в памяти одним из легендарных исполнителей команды, возглавлял которую в то время Мирон Маркевич.

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Клейтон Шавьер Металлист 1925
Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Дивно. Клейтон Шав'єр грав у "Металісті", а приїхав у гості до команди-клона. Хоча у справжнього Металіста справи зараз ідуть не кращим чином, але ж це не привід підтримувати зовсім іншу команду (яка, власне, сама заявила, що не має нічого спільного з брендом справжнього жовто-блакитного МХ).
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