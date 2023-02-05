Приехала легенда. В лагере Металлиста 1925 появился Клейтон Шавьер

В тренировочном лагере харьковского «Металлиста 1925» появился 39-летний бывший полузащитник Клейтон Шавьер. Об этом уведомила пресс-служба харьковского клуба, опубликовав фотографии бразильца, облаченного в экипировку коллектива.

«К лагерю «Металлиста 1925» в Сиде присоединился любимец харьковских болельщиков, друг и партнер нашего клуба – Клейтон Шавьер», – сказано в сообщении «Металлиста 1925».

Клейтон Шавьер, как известно, с 2010 по 2015 год защищал цвета харьковского футбольного клуба «Металлист» и остался в памяти одним из легендарных исполнителей команды, возглавлял которую в то время Мирон Маркевич.