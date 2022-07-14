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  4. Не Призетко. Металлист назначил нового и.о. главного тренера первой команды
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 22:15 |
1037
0

Не Призетко. Металлист назначил нового и.о. главного тренера первой команды

На это есть серьезная причина

14 июля 2022, 22:15 |
1037
0
Не Призетко. Металлист назначил нового и.о. главного тренера первой команды
ФК Металлист

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Металлист» будет Олег Ратий. Хотя еще вчера речь шла об Александре Призетко.

По словам Евгения Красникова, специалист не может исполнять обязанности главного тренера из-за отсутствия лицензии UEFA Pro. Призетко остается в тренерском штабе вместе с Андреем Диканем, Русланом Фоминым и новым тренером по физподготовке Александром Близнюком.

Спортивным директором ФК «Металлист» назначен Василий Кобин, как и сообщалось ранее.

Отметим, что Ратий работал в академии «Металлиста».

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Олег Ратий Александр Призетко Металлист Харьков
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Источник ФК Металлист
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