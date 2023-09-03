Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации

Основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT, Владимир Носов решил поддержать «Металлист 1925» в трудное для команды время. Напомним, у клуба возникли серьезные финансовые проблемы, из-за которых команда могла исчезнуть.

Владимир Носов, уроженец Харькова, не смог стоять в стороне от проблемы «Металлиста 1925». Не мог смотреть, как его родной город, который имеет замечательные футбольные традиции может остаться без футбола.

«Для «Металлиста 1925» поддержка от Владимира Носова чрезвычайно важна. Клуб, который постепенно развивался, от любительского чемпионата Украины до сильнейшего дивизиона отечественного футбола – мог прекратить свое существование. Когда ежедневно прилетают ракеты – подобная поддержка чрезвычайно ценна. Поэтому, учитывая наш запрос, от топ-менеджмента «Металлиста 1925» и «АЕЅ Group», Владимир Носов решил поддержать клуб, став его новым инвестором», – рассказал исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин.

«Последние несколько дней новости о вероятном закрытии клуба заполонили спортивные медиа. Я не мог смотреть как Харьков останется без футбола. Мне хотелось поддержать родной город и его команду, кроме того я получил десятки обращений в социальных сетях от болельщиков с просьбой спасти команду. Мечтаю, чтобы несмотря на войну, украинский дух не угасал, а спорт продолжал развиваться. Поэтому Премьер-лиге быть, а «Металлисту 1925» желаю набраться сил и продолжать задавать уровень в турнирной таблице», – прокомментировал Владимир Носов.