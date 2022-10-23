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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 13:49 | Обновлено 23 октября 2022, 13:56
1533
1

Директор Металлиста 1925: «Произошла ситуация, банальная до беспредела»

Андрей Неделин – о расставании клуба с Валерием Кривенцовым и его штабом

23 октября 2022, 13:49 | Обновлено 23 октября 2022, 13:56
1533
1
Директор Металлиста 1925: «Произошла ситуация, банальная до беспредела»
ФК Металлист 1925. Андрей Неделин

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин пояснил решение клуба о прекращении сотрудничества с тренером Валерием Кривенцовым и его штабом, в который входили Евгений Котов и Александр Коваль.

– Такова жизнь. Мы тоже не были к этому готовы. Перед сезоном мы с другими руководителями нашего клуба принимали ставки на первую отставку сезона. Были разные варианты, но имя Кривенцова не прозвучало ни разу. Спрогнозировать подобное было нереально, но произошла ситуация, банальная до беспредела. Такое случается. Стоит отметить, что мы расстались друзьями.

– Что послужило причиной этого расставания с тренером, который вывел команду в УПЛ?

– Между собой мы договорились о том, чтобы особо не распространяться на эту тему, дабы не порождать каких-то слухов. Это не была инициатива клуба или тренера. Мы находились в ежедневном контакте. Позавчера, во время одного из таких диалогов, родилась такая мысль, и мы пришли к такому решению. Повторюсь, это не отставка и не увольнение. Возможно, какая-то моральная усталость – не знаю, как объяснить. Мы решили сделать паузу в отношениях и приостановить сотрудничество.

– То есть в будущем Кривенцов может вернуться в ваш клуб?

– Мы рассматриваем его возвращение в «Металлист 1925», как вполне реальное событие. Он тоже готов вернуться, но необходимо, чтобы прошло какое-то время. Назовем это творческим отпуском. Клуб будет поддерживать Кривенцова вплоть до окончания действия его контракта, который рассчитан до конца нынешнего сезона. Если он найдет какую-то работу, то мы отнесемся к этому с пониманием.

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Андрей Неделин Металлист 1925 Валерий Кривенцов
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Источник FanDay
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Gargantua
"банальная до беспредела"
))))
харьковская школа словесности имени Геннадия Адольфыча
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