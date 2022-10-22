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Украина. Премьер лига
22 октября 2022, 21:53 | Обновлено 22 октября 2022, 21:55
1623
2

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды

Валерий Кривенцов покинул харьковский клуб

22 октября 2022, 21:53 | Обновлено 22 октября 2022, 21:55
1623
2
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Тренерский штаб во главе с Валерием Кривенцовым и «Металлист 1925» приостановили сотрудничество.

Вместе с Кривенцовым команду покинули его ассистенты Евгений Котов и Александр Коваль.

Под руководством тренерского штаба Валерия Кривенцова «Металлист 1925» вышел из Первой лиги в УПЛ. В общей сложности под руководством 49-летнего специалиста команда провела 53 матча, в которых одержала 21 победу и потерпела столько же поражений. Еще 11 поединков закончилось с ничейным результатом.

Сообщается, что информацию о том, кто будет готовить команду к матчу против «Руха» «Металлист 1925» обнародует завтра.

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Источник ФК Металлист 1925
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Veter
Гибель самозванцев. Теперь можно и Вернидуба приглашать.
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