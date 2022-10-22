ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
Валерий Кривенцов покинул харьковский клуб
Тренерский штаб во главе с Валерием Кривенцовым и «Металлист 1925» приостановили сотрудничество.
Вместе с Кривенцовым команду покинули его ассистенты Евгений Котов и Александр Коваль.
Под руководством тренерского штаба Валерия Кривенцова «Металлист 1925» вышел из Первой лиги в УПЛ. В общей сложности под руководством 49-летнего специалиста команда провела 53 матча, в которых одержала 21 победу и потерпела столько же поражений. Еще 11 поединков закончилось с ничейным результатом.
Сообщается, что информацию о том, кто будет готовить команду к матчу против «Руха» «Металлист 1925» обнародует завтра.
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