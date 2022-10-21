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Рух Львов
23.10.2022 15:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
21 октября 2022, 23:48 |
52
0

Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вынужденное возвращение «Руха» на «Арену Львов»

21 октября 2022, 23:48 |
52
0
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Рух

В воскресенье, 23 октября, в матче 9-го тура «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Металлист 1925», который в июле прошлого года дебютировал в УПЛ как раз в противостоянии с руховцами.

Рух

В прошлом туре львовский клуб победил «Ворсклу», прервав два отрицательных для команды сериала в чемпионатах. Подопечные Леонида Кучука завершили безвыигрышную гостевую серию, длившуюся 5 игр (две ничьи и три поражения) и пропускную - 8 игр (15 голов). К воскресному противостоянию «желто-черные» подошли с новым клубным рекордным сериалом. Домашняя пропускная серия «Руха» длится в УПЛ 4 игры (7 голов).

Что касается круглых цифр вокруг матча, то капитан и вратарь «Руха» 37-летний Юрий Панькив в составе разных клубов может провести 250-й (!) матч в УПЛ. «Рух» возвращается на «Арену Львов», потому что на стадионе «Украина» в субботу «Карпаты» будут проводить свой матч в рамках Первой лиги. Опасаясь, что газон «Украины» за сутки может не восстановиться, руководство руховцев решило провести встречу на главной футбольной арене Львова.

Металлист 1925

Харьковская команда выйдет на поле «Арены Львов» со своим клубным рекордным сериалом. Безвыигрышная серия «Металлиста 1925» на полях соперников продолжается в чемпионатах 6 игр: ничья и пять поражений.

Перед началом нынешнего сезона Андрей Борячук и Ярослав Мартынюк перешли в «Металлист 1925» именно из «Руха», что добавляет интриги поединку. Ранее выступал за руховцев и Ростислав Русин, забивший в нынешнем чемпионате уже два гола за харьковский клуб. Кроме того, вратарь «Металлиста 1925» Олег Мозиль является воспитанником львовского футбола.

Статистика встреч

«Рух» и «Металлист 1925» начинали историю своих встреч еще в Первой лиге, после чего во всех турнирах провели 6 игр. И пока имеем равный баланс противостояний: по две победы соперников и две ничьи. При этом руховцы на своем поле еще не проигрывали «Металлисту 1925» - две победы и ничья. В УПЛ соперники провели две игры, обменявшись домашними победами. Последний раз руховцы принимали харьковский клуб 28 ноября прошлого года и одержали победу со счетом 2:0. Голы на «Арене Львов» забивали Андрей Борячук и Юрий Климчук.

Фемида

Арбитром матча назначен один из самых опытных наших арбитров - Ярослав Козык (Мукачево), который провел уже 117 игр в УПЛ. Ранее «Металлист 1925» при Козыке провел одну игру в чемпионатах, победив в этом сезоне дома «Ворсклу». «Рух» же при этом арбитре проведет первую игру в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Металлист 1925» не может отпраздновать гостевую победу в течение шести матчей, потерпев пять поражений. «Рух» после полтавской виктории будет пытаться завоевать три очка и во Львове. Нашим прогнозом будет минимальная победа львовского клуба.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Таллес, Сапуга, Довгий, Соломон, Мысык, Климчук.

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк, Пономарь.

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23 октября, воскресенье

«Рух» – «Металлист 1925»
Львов. Стадион «Арена Львов». 15:00
ТВ-трансляция на платформе «Униан»
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
РУХ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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