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Рух Львов
90 1 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 14:58 | Обновлено 23 октября 2022, 16:48
1744
0

Рух – Металлист 1925 – 1:1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

23 октября 2022, 14:58 | Обновлено 23 октября 2022, 16:48
1744
0
Рух – Металлист 1925 – 1:1. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Встреча пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 15:00.

Команда Леонида Кучука занимает в таблице чемпионата Украины 11 место с 7 очками после 8 игр. В последней игре «Рух» обыграл «Ворсклу» со счетом 1:0, чем прервал серию из трех поединков без побед. Подопечные Валерия Кривенцова располагаются одной позицией выше львовян – они десятые, имея 9 пунктов после 7 игр. В предыдущем туре харьковчане потерпели неудачу в противостоянии с «Минаем» – 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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