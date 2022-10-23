Рух – Металлист 1925 – 1:1. Автогол на последних минутах. Видео голов

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Рухом» и «Металлистом 1925». Игра завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур

УПЛ. 23 октября

«Рух» – «Металлист 1925» – 1:1

Голы: Довгий, 33 – Лях, 89 (автогол)

Смотрите видеообзор матча: