23.10.2022, FT 1 : 1
Украина. Первая лига23 октября 2022, 18:10 |
632
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Рух – Металлист 1925 – 1:1. Автогол на последних минутах. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ
23 октября 2022, 18:10 |
632
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Сегодня, 23 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Рухом» и «Металлистом 1925». Игра завершилась со счетом 1:1.
Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур
УПЛ. 23 октября
«Рух» – «Металлист 1925» – 1:1
Голы: Довгий, 33 – Лях, 89 (автогол)
Смотрите видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Габелок (Металлист 1925).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Рух Львов).
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