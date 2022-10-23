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Чемпионат Украины
Рух Львов
23.10.2022, FT 1 : 1
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
23 октября 2022, 18:10 |
632
0

Рух – Металлист 1925 – 1:1. Автогол на последних минутах. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ

23 октября 2022, 18:10 |
632
0
Рух – Металлист 1925 – 1:1. Автогол на последних минутах. Видео голов
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Сегодня, 23 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Рухом» и «Металлистом 1925». Игра завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур

УПЛ. 23 октября

«Рух» – «Металлист 1925» – 1:1

Голы: Довгий, 33 – Лях, 89 (автогол)

Смотрите видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Габелок (Металлист 1925).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Рух Львов).
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Источник Sport.ua
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