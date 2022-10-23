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Рух Львов
23.10.2022, FT 1 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 16:55 | Обновлено 23 октября 2022, 17:22
805
5

Поздний ответ. Рух не удержал победу над Металлистом 1925

Эдмар не проиграл в первом матче во главе харьковчан

23 октября 2022, 16:55 | Обновлено 23 октября 2022, 17:22
805
5
Поздний ответ. Рух не удержал победу над Металлистом 1925
ФК Металлист 1925

Перед поединком во Львове произошли неожиданные изменения на тренерском мостике «Металлиста 1925». Вместо Валерия Кривенцова, который летом прошлого года вывел харьковскую команду в УПЛ, новым рулевым стал хорошо знакомый украинским болельщикам 42-летний Эдмар. В составе разных клубов Эдмар начинал выступать как бразильский легионер, а с 2011 года стал гражданином Украины, и всего провел в УПЛ 316 игр, забив 40 голов.

По сравнению с прошлым туром новый тренерский штаб «Металлиста 1925» произвел определенные изменения в стартовом составе. Вместо Русина, Вачиберадзе и Пономаря на поле «Арены Львов» вышли Мартынюк, Дмитренко и Борячук. Леонид Кучук также внес коррективы в своем составе: вместо Китэлы, Слюбика и Мысыка в игру вступили Роман, Слюсар и Бойчук. Отметим, что для капитана руховцев Панькива это был 250-й матч в УПЛ.


Фото – УПЛ

Гости активнее начали этот поединок и в дебюте могли забить курьезный гол. После рейда и передачи с правого фланга от Габелка чуть не срезал мяч в собственные ворота Дидык, попав в стойку ворот. Одна из контратак «Руха» завершилась длинной передачей Слюсара на Климчука. Мозиль, не рискуя на линии штрафной, выбил мяч на угловой. Стандарт выполнил Таллес, и Довгий, освободившись от опеки Мартынюка, головой пробил впритирку со штангой. Голевой сериал Довгого в чемпионате увеличился до трех игр.

После очередного углового удара пробивал в рамку ворот и Климчук, но на этот раз Мозиль сыграл надежно. Забитый гол добавил уверенности игрокам «Руха», которые больше контролировали мяч. Харьковская команда, действуя на контратаках, имела возможность быстро сравнять счет. Дмитренко навесил с правого фланга, и Панькив спас свою команду, отбив удар головой Борячука.


Фото – УПЛ

В начале второго тайма первый голевой момент создали гости, когда после фланговой передачи Жичикова с нескольких метров чудом не попал в ворота Борячук. Игроки «Руха» ответили также опасной атакой, но Бойчук не сумел замкнуть фланговую передачу Ляха. Лучший же бомбардир руховцев Таллес, завершая атаку, пробил слишком неточно.

Оба тренера осуществили серии замен. И мог отличиться один из «джокеров» Эдмара Бычек, который после углового удара в исполнении Габелка неудачно пробил головой. Гости выполнили еще несколько угловых ударов, но защитники «Руха» успевали опережать своих соперников. И все же, к концу матча гости сумели сравнять счет. Бычек с левого фланга навесил в штрафную и мяч от головы Чирука отскочил на дальнюю штангу, где Габелок в окружении двух защитников сумел пробить головой, а вратарь выбил мяч уже за линией ворот.


Фото – УПЛ

В итоге «Рух» не сумел опередить «Металлист 1925» в турнирной таблице. Домашняя клубная рекордная пропускная серия «Руха» в УПЛ длится 5 игр – 8 голов. Гостевая же клубная рекордная безвыигрышная серия харьковского клуба продолжается в чемпионатах 7 игр: две ничьи и пять поражений.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

«Рух» – «Металлист 1925» – 1:1

Довгий, 32 – Габелок, 88

Климчук, 34, Довгий, 50 – Курило, 87

«Рух»: Панькив, Довгий, Слюсар, Дидык, Роман, Лях, Бойчук (Мысык, 67), Соломон (Рунич, 76), Климчук (Карабин, 85), Таллес (Притула, 67), Сапуга.

Запасные: Герета, Ледвий, Веремиенко, Енобахар, Пидгурский, Китела, Слюбик.

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартинюк, Ременюк (Дидык, 81), Габелок, Кравченко (Вендел, 81), Дмитренко (Бычек, 64), Борячук (Чирук, 76).

Запасные: Д.Сидоренко, И.Потимков, Коваленко, Шершень, Ю.Потимков, Вачиберадзе.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Арена Львов»

РУХ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua
вон за 1925 играет Мозиль. львовский же, и хороший надежный вратарь.
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+2
Gargantua
кто бы еще привез гол в ворота Руха как не Панькив ))
сколько они уже очков потеряли из-за вратаря?
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0
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Veter
С одной стороны жалковатенько что заказемирили Панькива в юбилейном матче.  Хотя он даже  и не пытался оспаривать. Всегда к нему относился с симпатией.
С другой стороны - у бригады руховской сегодня коньяк застрянет в горле. Такие  паны выстроились в ожидании очередного банкета...
Надеюсь Галовский Де Ласерда спросил у Кучука: Чей Крым?
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-2
witcher_rr
Цікаво,зто на цей раз буде виний ?Знову недокоманді суді завадили виграти?!
Ответить
-3
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